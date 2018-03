All New Rush dan All New Terios, Serupa Tapi Tak Sama

Jakarta: Tahun ini menjadi tahun kelahiran versi terbaru si kembar All New Daihatsu Terios dan All New Toyota Rush. Meski mengalami perubahan rupa seperti multi purpose vihicle (MPV), namun keduanya masih mengusung kosep compact 7-seater sport utility vihicle (SUV).



Sekilas, penampilan All New Daihatsu Terios dan All New Toyota Rush terlihat mirip, padahal terdapat perbedaan di keduanya, alias serupa tapi tak sama. Sebagai gambaran kita ambil contoh pada tipe tertinggi mereka, Toyota Rush TRD Sportivo dan Daihatsu Terios R.



Eksterior

Toyota Rush tampil bergaya maskulin dengan grill besar warna hitam, sedangkan Daihatsu Terios tampil bergaya elegan dengan grill besar krom mengkilap. Perbedaan aksen hitam dan lapisan krom juga ditemukan di bagian bemper dan penutup/cover lampu kabut.

Rush pakai list hitam di bagian samping, Terios tidak pakai atau polos. Di bagian kaca belakang Terios ada list krom dan aksen hitam yang menghubungkan sepasang lampu, sedangkan pada Rush polos saja. Keduanya menggunakan ukuran pelek yang sama, yatu 17 inci, tapi desainnya berbeda. Pelek Terios bermotif bintang dan pelek Rush bermotif palang seperti baling-baling.Perbedaan bagian kabin lebih kepada fitur bawaan masing-masing mobil. Sistem audio kabin Rush dibekali delapan speaker, sementara pada Terios hanya dibekali enam speaker.Head unit layar sentuh 7 inci di Rush punya kemampuan Miracast & Weblink dan terkoneksi dengan aplikasi rute perjalanan Waze dan smartphone.Sedangkan head unit layar sentuh 7 inci di Terios dibekali fitur kamera All Around View 360 untuk bantuan parkir. Fitur keamanan pada Rush ada enam airbag, dan di Terios ada dua airbag.Untuk urusan mesin jangan khawatir, kali ini Rush dan Terios menggunakan basis mesin yang sama, jadi tidak ada perbedaan soal performanya. Mesin yang dibenamkan di Rush dan Terios berkode 2NR-FE 1.500cc Dual VVTi, yang diklaim menyemburkan tenaga 104 daya kuda dan torsi 136 NM.Selebihnya yang membedakan keduanya adalah masalah harga, kalau Rush dibanderol mulai Rp239,9 juta hingga Rp251,3 juta, dan Terios dilabeli harga mulai Rp195,2 juta hingga Rp252 juta. Pilihan di tangan Anda!.(UDA)