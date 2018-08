Intip New MINI Countryman Kelahiran Sunter

BSD City: Beberapa pabrikan mobil kini mulai fokus untuk merakit sebagian modelnya di dalam negeri. Tak terkecuali bagi brand mobil premium, BMW Group Indonesia salah satunya, yang baru saja memperkenalkan New MINI Countryman rakitan lokal.



Menarik, BMW Group Indonesia mengaku kehadiran New MINI Countryman rakitan lokal perdananya ini menjadi bagian sejarah brand MINI, dan sebagai model yang bodinya paling bongsor di keluarga MINI.

“Generasi kedua MINI Countryman hadirkan standar baru dalam hal fungsionalitas di segmen kendaraan kompak premium, melalui peningkatan signifikan dalam hal luas kabin dan fitur kendaraan," kata President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan di GIIAS 2018, BSD City, Tangerang, Jumat (3/8/2018).Tak hanya itu, bos BMW Group itu juga mengklaim jika New MINI Cooper Countryman dan MINI Cooper S Countryman Sports rakitan lokalnya punya kelebihan. Tak hanya handal untuk penggunaan di jalan raya, tapi juga bisa diajak untuk melibas medan off-road.BMW Group melabeli New MINI Cooper Countryman Rp599 juta dan MINI Cooper S Countryman Sports Rp769 juta, on the road Jakarta.Tidak lengkap rasanya jika mobil premium tak didukung fitur-fitur mewah, untuk itu meski dirakit di dalam negeri di BMW Production Network 2 Sunter, Jakarta Utara, MINI juga dilengkapi dengan fitur melimpah.Mulai dari John Cooper Works Aerodynamic Kit, MINI head-up display, parking assistant dengan rear-view camera, wireless charging, HiFi 12-loudspeaker system Harman Kardon, hingga pelek 19 inci John Cooper Works Course Spoke 2-Tone berkedan sporty.Dengan begitu ini menambah daftar panjang mobil kelas Eropa yang dirakit secara lokal, yang juga sudah dilakukan oleh rival sejatinya, yakni Mercedes-Benz Indonesia yang juga merakit beberapa modelnya di pabrik Wanaherang, Jawa Barat.(UDA)