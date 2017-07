All New Honda CR-V, Kini Punya Versi Modulo

Metrotvnews.com, Jakarta: All New Honda CR-V kini sudah banyak beredar di pasar nasional. Lantaran beberapa waktu lalu Honda resmi melakukan pengiriman paket kepada konsumennya. Namun Honda tak ingin menunggu pemesanannya turun dan langsung meluncurkan paket aksesoris Modulo.



Paket aksesoris tersebut mencakup penampilan dari sisi luar saja dan beberapa komponen untuk fungsional. Misalnya grill, running board roof rail hingga running board yang membuat tampilannya langsung berubah. Sementara komponen aksesoris fungsional seperti cargo tray yang membuat barang-barang yang dimuat bisa tersusun lebih rapi.

"Konsumen selalu ingin tampil berbeda. Mereka tak mau seragam dengan mobil produksi yang sama. Jalan satu-satunya cara ya pakai aksesoris. Pada dasarnya All New CR-V ini pun sudah penuh dengan paket aksesoris. Sehingga tambahan aksesoris seperti Modulo paling jadi pemanis saja," klaim Marketing Director & After Sales Service PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy saat media test drive All New CR-V Turbo di Malang, Jawa Timur.Banyak ragam paket aksesoris Modulo yang ditawarkan Hoonda. Meski demikian, yang dirasakan punya peran besar dalam memberikan perbedaan antara versi standar dengan Modulo hanya 4 item. Yaitu front lower garnish, rear lower garnish, front grill dan running board.Keempat paket tersebut dibanderol dengan harga Rp14 ,9 jutaan untuk versi harga normal. Totalnya mencapai 10 item untuk dikombinasikan. Aksesoris yang paling mahal adalah roof rail yang dijual terpisah dengan harga Rp17 jutaan.Jonfis menambahkan bahwa produk aksesoris yang mereka tawarkan, tentunya punya kelebihan lebih baik ketimbang versi aftermarket. Mengingat ada beberapa hal yang benar-benar mereka pertimbangkan secara kualitas.Lantaran tidak ada pembeda secara signifikan antara versi 1.500 cc turbo dan versi mesin 2.000 cc, maka paket Modulo ini bisa digunakan untuk kedua varian yang dihadirkan Honda.(UDA)