MINI 'Berlebaran' di BSD City

Jakarta: Indonesia Coopret Registry (ICR) kembali membuat hajat dengan menyelenggarakan Indonesia MINI Day (IMD) 2018. Acara ini merupakan ajang kumpul para pemilik Mini, dari berbagai model dan tipe, yang ada di Indonesia.



Acara pestanya pemilik mobil mungil Inggris ini dilakukan di QBig, BSD City, Tangerang Selatan pada Sabtu (15/12/2018). Tercatat 100 unit Mini dari berbagai daerah di seluruh Indonesia tumpah ruah di halaman pusat perbelanjaan tersebut.

Chief Indonesia Coopret Indonesia (ICR), Roy Sunarso, menjelaskan mereka sengaja untuk menyelenggarakan IMD 2018 untuk mempertemukan seluruh pengguna Mini di Indonesia. Para komunitas dan penggemar mobil Mini diharapkan bisa saling bersenang-senang dan akhirnya menjalin sebuah tali silahturahmi yang baik."IMD 2018 diadakan sebagai ajang silaturahmi antar pemilik Mini, baik Mini klasik maupun modern di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya cukup bangga dengan kehadiran berbagai komunitas Mini di Indonesia hadir dan menyemarakkan Mini Day 2018," ucap Roy melalui keterangan resminya.Acara diselenggarakan mulai pukul 09.00 WIB hingga 22.00 WIB dan langsung bisa bersenang-senang. Di dalamnya terdapat berbagai hadiah untuk para peserta yang dan pengunjung yang hadir, mulai dari kamera drone hingga satu unit sepeda motor, sampai berburu diecast khusus yang hanya ada di IMD 2018.Selain itu ada juga kontes modifikasi untuk mobil-mobil yang hadir. Mulai dari kategori Restomod (For Classic Mini), Original (For Classic Mini), dan Modified (For Mini)."IMD 2018 memiliki berbagai acara dan kegiatan menarik bagi pemilik MINI maupun peserta yang hadir. Salah satunya adalah penawaran yang diberikan oleh Plaza Mini dengan berbagai program promo, salah satunya potongan jasa servis sebesar 50 persen bagi seluruh kendaraan MINI yang ikut serta IMD 2018," sambung Ketua Pelaksana IMD 2018 Andy W.(UDA)