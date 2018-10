Cara Unik Honda Uji Performa dan Gaya All New Brio

Bali: Honda punya cara unik tersendiri untuk menguji performa dan gaya All New Brio yang baru saja mereka luncurkan di GIIAS 2018 lalu. Mobil yang baru dikirim ke konsumen mereka di seluruh Indonesia itu, diuji dengan cara unik bersama para jurnalis otomotif nasional di seputar Denpasar, Nusa Dua dan Sanur.



Dikemas dalam dua hari perjalanan, kali ini Honda menyertakan slogan utama mobil berdimensi kecil itu dengan tema 'Break Out, Break Free'. Trip pertama langsung dialokasikan ke kawasan Garuda Wisnu Kencana yang berada di wilayah Ungasan dan melakukan pengetesan performa mobil.

"Pengetesan ini dimaksudkan agar para peserta yang melakukan pengetesan tersebut, bisa benar-benar merasakan performa mobil ini. Perbedaannya dengan versi sebelumnya apa dan sejauh apa kenyamanannya di jalan berliku dan bergelombang khas wilayah pegunungan," klaim Public Relation Manager Department PT Honda Prospect Motor (HPM), Yulian Karfili membuka acara pengetesan All New Brio pada Rabu (17/10/2018).Tidak sampai di situ, kenyamanan performa mobil ini juga diuji ketika menjajal jalan ke wiilayah Ulu Cliffhouse, di wilayah Uluwatu. Jalan berdebu serta berbatu menjadi ujian singkat mobil-mobil berdimensi kecil tersebut.Trip kedua dilakukan dengan menyambangi beberapa tempat. Namun bukan untuk menantang performa mobil ini, melainkan menantang gaya serta kapasitas muat kabin mobil yang diklaim lebih besar dari rivalnya.Mulai dari menguji kapasitas muat dengan memasukkan barang bawaan dengan simulasi beberapa duffle bag dan koper berukuran besar, hingga beberapa tim melakukan uji coba dengan masuk di bagasi belakang.Seperti apa hasil review-nya? tunggu ulasan lengkapnya dari kami.(UDA)