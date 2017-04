Beli Mobil Secara Kredit, Pilih Bank atau Leasing?

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak dealer yang menawarkan mobil dengan program kredit murah dengan uang muka/down payment (DP) ringan. Tujuannya untuk menekan biaya yang dikeluarkan mampu menarik minat konsumen yang ingin memiliki mobil pribadi.



Bahkan pembelian mobil secara kredit sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. Sehingga tak heran semakin banyak bank atau lembaga pembiayaan kredit yang menawarkan kemudahan untuk mengajukan kredit pembelian mobil baru/bekas.

"Ada sejumlah alasan orang membeli mobil, transportasi umum kurang memadai, investasi, kebutuhan, efek demografi dan gaya hidup. Pembelian dengan cara kredit masih mendominasi," jelas buka Indra Prabowo, Editor In Chief Mobil123 di Jakarta, beberapa waktu.Namun, sederet pilihan lembaga pembiayaan ternyata membuat konsumen bingung dalam menentukan pilhan yang terbaik. Terutama saat mengajukan proses kredit mobilnya.Sebagai lembaga pembiayaan, bank maupun leasing memiliki peran yang sama, yaitu menyediakan dana talangan untuk membayarkan sebagian dari harga mobil yang Anda beli. Kemudian konsumen membayar kepada lembaga tersebut dengan cara dicicil setiap bulan termasuk bunga.Peraturan Bank Indonesia yang tercantum dalam Surat Edaran Ekstern Nomor 14/10/DPNP menetapkan uang muka minimal 30 persen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat nonproduktif.Berikut kelebihan dan kekurangan bank atau leasing sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan dana talangan pembelian mobil Anda secara kredit.Keuntungan mengajukan kredit mobil melalui bank adalah suku bunga lebih rendah dibanding leasing. Ini bisa dijadikan solusi bagi konsumen yang ingin mendapatkan DP dan angsuran bulanan yang lebih ringan.Namun proses pengajuan hingga kredit mobil Anda disetujui tak semudah di leasing. Selain butuh proses lama, kelengkapan dokumen/persyaratan wajib dipenuhi. Pasalnya bank akan lebih selektif untuk menentukan serta menjamin pembeli mampu membayar cicilan dan DP. Termasuk harus lolos BI checking untuk melihat histori riwayat kredit seorang nasabah.Meski menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dari bank, proses mengajukan kredit mobil melalui leasing terbilang lebih mudah dan cepat.Selain itu, ada biaya lain yang harus Anda tanggung seperti fidusia, asuransi dan provisi. Pihak leasing mewajibkan konsumen untuk mengasuransikan mobilnya. Hal ini untuk menghindari risiko kehilangan atau rusak karena kecelakaan.Jenis asuransi kredit mobil yang ditawarkan hanya ada dua jenis yaitu all risk dan total lost only (TLO). Anda bisa memilih salah satu produk asuransi tersebut. Tentunya yang bisa sesuai dengan kebutuhan dan kocek kantong Anda.(UDA)