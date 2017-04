BMW Seri-5 Terbaru Tertangkap Kamera Berkeliaran di Tangerang

Metrotvnews.com, Tangerang Selatan: BMW Group Indonesia tampaknya berencana memasukan Seri-5 terbaru. Hal ini dibuktikan dengan sebuah foto spy shot yang kemungkinan besar adalah Seri-5 G30.



Tim Metrotvnews.com mendapatkan sebuah foto bagian belakang sebuah sedan. Mobil tersebut tampak sedang diuji coba dengan kondisi jalanan di Indonesia.

Bagian belakang BMW Seri-5 G3 di Geneva Motor Show 2017. indianautosblog

Bagian depan BMW Seri-5 G3 di Geneva Motor Show 2017. indianautosblog

Meski tertutup stiker kamuflase, namun bagian lampu belakang dan beberapa aksen masih tampak dikenali. Khususnya bagian lampu, lekuk bumper belakang, dan knalpot sangat mirip dengan Seri-5 G30 yang baru saja diluncurkan pertama kali di Geneva Motor Show 2017. Ketika di cocokan dengan Seri-5 G30, terdapat kecocokan desain lampu belakang, lekuk bumper, dan knalpot.Sayangnya kami tidak mendapatkan detail mobil tersebut, baik dapur pacu maupun interiornya. Tapi diperkirakan mobil ini akan masuk ke Indonesia, mengingat BMW Group Indonesia hingga saat ini memasarkan Seri-5.Konsumen di Indonesia memilik tiga varian Seri-5 yang ditawarkan, mulai dari 520i Luxury, 528i Luxury, atau 520d Luxury. Seri-5 dibanderol dengan harga mulai dari Rp909 juta, hingga Rp1,039 miliar, dan tentu saja harga tersebut off the road.Menilik Seri-5 G30 yang meluncur di Geneva Motor Show 2017, banyak perubahan yang terjadi di Seri-5 generasi ketujuh ini. Mulai dari dimensi yang lebih besar serta bobotnya yang lebih ringan hingga 100 kilogram berkat platform CLAR RWD.Fiturnya juga banyak mengalami penambahan, mulai dari Adaptive LED Headlights with BMW selective beam, park assist, remote parking, hingga integral active steering. Kemudian sektor infotainment akan dimanjakan dengan BMW head-up display, iDrive 5 infotainment system berukuran 10,25 inci, iDrive control dengan gesture dan remote 3D, hingga koneksi Apple CarPlay.Dapur pacunya juga dibekali dengan berbagai pilihan senjata. mulai dari mesin 2.000 cc bertenaga 252 daya kuda (dk), mesin 3.000 cc dengan hentakan tenaga 340 dk, mesin diesel 2.000 cc berdaya 190 dk, atau mesin diesel 3.000 cc bertenaga 265 dk. Jika tenaganya masih kurang, maka BMW punya senjata pamungkas mesin 4.400 cc V8 twin-turbo bertenaga 462 daya kuda.Menarik untuk dinantikan kehadiran sedan premium pabrikan Jerman tersebut.(UDA)