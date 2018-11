Momen Unik, Mekanik Jepang Berbagi Ilmu di Indonesia

Jakarta: Mitsubishi Motors Corporation (MMC) tidak pernah berhenti melakukan inovasi. Termasuk dalma hal hubungan dengan konsumen mereka dalam hal layanan purna jual. Tidak cukup hanya dengan menjual produk, mereka juga mendatangkan mekanik terbaik di Jepang.



Mekanik ini akan berbagi ilmu dengan para konsumen di dua dealer Indonesia. Program yang dinamakan dengan 'Mitsubishi Service Caravan' tersebut mulai diselenggarakan pada Jumat (2/11/2018) dan jadi kali kedua program ini diselenggarakan di Indonesia.

Mengapa dinamakan sebagai service caravan, lantaran mekanik Jepang yang melakukan servis di dua dealer Indonesia tersebut, akan berkeliling ke beberapa negara. Mereka juga akan mengumpulkan data atau masalah yang terjadi terhadap beberapa konsumen di beberapa negara sebagai program penyelesaian masalah.Dalam penyelengaraan program ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) bekerja sama dengan dua dealer resmi kendaraan penumpang yaitu Ciwangi Pondok Indah, Jakarta Selatan (3–7/11/2018) dan Nusantara Kranji, Bekasi (7-12/12/2018).Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan fasilitas dan kualitas after sales Mitsubishi Motors serta mensosialisasikan produk-produk perawatan dan genuine chemical dari Mitsubishi Motors.“Kami ingin mensosialisasikan produk-produk perawatan kendaraan yang berkualitas dan sesuai dengan standar, agar konsumen dapat merasakan keunggulan dan kualitasnya. Kami terus berusaha memberikan yang terbaik sehingga konsumen merasakan pengalaman terbaik dalam menggunakan produk kami secara keseluruhan prosesnya," ujar Head of After Sales Unit, Tomokazu Numa.Dalam acara ini juga, MMKSI juga memperkenalkan kembali produk orisinal cairan perawatan kendaraan. Misalnya cairan antibacterial, water repellent, engine care, fuel system care, coolant system care dan brake system care, serta promo menarik lainnya.Dalam periode program khusus ini, konsumen yang ingin melakukan konsultasi dengan mekanik asing tersebut diwajibkan melakukan booking terlebih dahulu melalui call center, mobile apps atau dealer resmi. Selain gratis konsultasi, konsumen yang hadir juga akan mendapatkan special promo seperti free pengaplikasian water repellent dan free antibacterial.Untuk program yang metodenya sama, belum ada pabrikan lain yang melakukan ini. Sehingga ini menjadi model terbaik untuk menggaet kepercayaan konsumen lebih tinggi.(UDA)