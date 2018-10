Datsun Go & Go+, Kini Dibekali Apple Car Play dan Android Auto

India: Beberapa mobil premium kini sudah dilengkapi dengan fitur Apple Car Play dan Android Auto. Tidak cuma itu saja, Datsun pun kini menyematkan dua fitur tersebut di Go dan Go+.



Dikutip dari Zigwheels, Datsun melakukan penyegaran Go dan Go+ di India. Di mobil barunya tersebut mereka menghadirkan layar LED yang memiliki koneksi Apple Car Play dan Android Auto.



Fitur ini memungkinkan layar sebesar 7 inci ini memiliki koneksi dengan navigasi google maps. Selain itu bisa juga memutar lagi, menerima telepon, hingga membaca pesan dari gawai.

Jika membandingkan dengan Go dan Go+ di Indonesia, layar sentuhnya hanya berukuran 6,7 inci. Kemudian layar ini juga tidak memiliki koneksi Apple Car Play dan Android Auto.Kemudian menilik perbedaan tampilan di India, Go dan Go+ lebih sederhana tanpa body kit. Sedangkan pilihan warna baru tersedia hanya untuk amber orange dan sunstone brown.Soal urusan mesin masih menggandalkan 1.200 cc tiga silinder. Sayangnya di India hanya tersedia transmisi manual lima percepatan, dan di Indonesia tersedia pilihan transmisi CVT untuk Go.(UDA)