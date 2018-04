Suzuki All New Ertiga, Tertangkap Kamera di Indonesia

Jakarta: Setelah penampakan yang lebih banyak terlihat di India, kini All New Ertiga tertangkap kamera di Indonesia. Tepatnya di wilayah Cikarang, Jawa Barat, lengkap dengan plat nomor putih dan stiker kamuflase hitam.



Seseorang menemukan mobil tersebut dan merekamnya lewat kamera handphone. Alhasl penampakannya tak begitu jelas, namun masih tetap bisa dilihat desain buritan dari low MPV milik pabrikan berlogo S prisma itu.

Bagian buntut ini memang terlihat lebih panjang dibandingkan mobil yang beredar saat ini. Hal ini untuk mengakomodir penumpang baris ketiga yang memang terbilang sempit.All New Ertiga dibangun menggunakan platform terbaru Suzuki yakni Heartech. Untuk mesin rasanya tak akan ada perubahan, namun akan ada sedikit perbaikan performa dan efisiensi bahan bakar.Kehadiran mobil ini disebut-sebut akan dilakukan semester kedua 2018. Namun di kalangan jurnalis otomotif nasional, kehadiran All New Ertiga justru dipercepat yang kabarnya akan memanfaatkan momentum pameran Indonesia International Motor Show 2018.Sayangnya, peluncuran yang hanya menghitung hari saja, gaungnya tak terlalu terdengar. Padahal momentumnya berstatus world premier. Kalah jauh saat Mitsubishi hendak merilis Xpander yang rilis tahun lalu.(UDA)