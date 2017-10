Jajal Tiga Mobil Keren Kia di Ancol

Metrotvnews.com, Jakarta: Beberapa tahun lalu, Kia sepertinya menjalankan startegi untuk berjalan tenang namun tetap menggigit dari sisi penjualan. Namun tahun ini, kehadiran tiga produk terbaru mereka yaitu All New Rio, All New Sportage dan Grand Sedona jadi gebrakan tersendiri.



Hari ini Kia memberikan sesi first drive kepada Metrotvnews.com dan kami pun menjajalnya satu demi satu. Meski hanya dalam waktu yang sangat singkat dan juga jarak tempuh sangat pendek, tapi ada beberapa catatan penting buat Anda yang ingin membeli sebuah mobil baru.

Mobil yang bermain di segmen hatchback ini, memang menawarkan sesuatu yang berbeda. Fitur-fitur yang dihadirkan memang sudah mengadopsi gaya mobil Eropa untuk segmen low hatchback. Kesan pertama sudah cukup mempesona, terlebih mobil ini menghadirkan fitur sunroof yang memang menambah estetika di mobil ini.Berpindah ke sisi performa, kami belum bisa berbicara banyak. Namun untuk kesan awal menjajalnya, rasanya sudah cukup membuat penasaran. Mesin Kappa 1.400 cc Dual CVVT yang terbenam di ruang penggeraknya, memberikan sensasi driving dynamic yang cukup.Kalau berbicara tentang kemewahan yang diusung SUV yang satu ini, rasanya sudah lebih dari cukup. Apa yang kita pahami dari Sportage generasi-generasi sebelumnya, rupanya berubah cukup banyak. Mulai dari garis desain, performa, fitur hingga banyak lagi hal lain yang tersaji di sana lebih dari cukup untuk mengangkat rasa penasaran.Bagian yang paling terasa istimewa adalah semua fitur yang tersaji di sana dan bantingan setup suspensi sangat memuaskan. Namun untuk performa, kami akan ulas di artikel lain yang lebih mendetail.Mobil yang bermain di segmen keluarga ini, sangat direkomendasikan. Mengingat semua fitur yang membuat setiap penumpang mulai dari baris pertama hingga baris ketiga, diperlakukan sama mewahnya. Penempatan pengaturan jok full elektrik menjadi menu wajib untuk membuat semua anggota keluarga merasa penting.Tentang performa mesin, lagi-lagi kami belum bisa merasakan lebih detail. Lantaran momentumnya memang cukup terbatas. Sehingga untuk memberikan penilaian lebih dalam untuk mesin, rasanya masih terlalu dangkal. Tapi berdasarkan drive feeling yang kami rasakan, untuk sebuah mobil keluarga kelas atas, sensasinya cukup terasa. Mengingat mesinnya berkapasitas 3.300 cc berkonfigurasi V6, MPI Quad CVVT.Untuk lebih detailnya, ketiganya akan kami ulas lebih lengkap dalam sesi tersendiri. Termasuk beberapa fitur yang membuatnya berbeda dengan brand kompetitor.(UDA)