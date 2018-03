Harga Xpander di Filipina, Tembus Rp280 Juta

Jakarta: Mitsubishi mulai melakukan ekspor produk terbaru mereka yakni Xpander kesejumlah negara tetangga. Salah satunya adalah Filipina yang jadi tujuan ekspor mobil produksi Cikarang, Jawa Barat tersebut.



Mobil ini didatangkan langsung dari Indonesia yang jadi basis produksi Xpander. MPV ini pun hadir dengan fitur dan kelengkapan yang tak jauh beda dengan versi Indonesia.

Namun ada beda pada penamaan varian, dimana untuk pasar Filipina ada empat varian yakni GLX, GLX Plus, GLS dan GLS Sport. Sedangkan Indonesia ada GLX, GLS, Exceed, Sport dan Ultimate.Hal yang mengejutkan adalah soal harga jualnya, di sana Xpander GLX MT dibanderol 885 ribu Peso (Rp234,6 juta), GLX Plus AT 960 ribu Peso (Rp254,5 juta), GLS AT 995 ribu Peso (Rp263,8 juta), dan GLS Sport AT 1,06 juta Peso (Rp281 juta).Jauh lebih mahal dari harga Indonesia yang ada di kisaran harga Rp194,6 juta hingga Rp250,4 juta. Wajar saja karena produk impor, tentu terkena pajak yang lebih tinggi.MPV garapan Mitsubishi itu semuanya mengusung mesin 1.500 cc MIVEC, DOHC, dengan sistem transmisi lima percepatan manual dan empat otomatis. Xpander saat ini jadi produk Low MPV terlaris kedua setelah Toyota Avanza.(UDA)