Seru-Seruan Tosca Boemerang Awali 2018

BSD City: Toyota Sienta Community Indonesia (Tosca) chapter Tangerang atau lebih familiar dengan nama Boemerang memulai 2018 dengan kegiatan kumpul keluarga. Mereka mengajak member beserta keluarga untuk hadir di acara bertajuk Family Gathering Back to Nature with One Family.



Acara kumpul keluarga ini berlangsung pada Minggu (4/3/201) di Lubana Sengkol, BSD City, Tangerang Selatan. Kegiatan kumpul bersama keluarga ini merupakan salah satu program kerja pengurus Tosca Boemerang. Sekaligus menjadi salah satu agenda jelang ulang tahun perdana mereka pada Juni 2018.



Ketua Tosca Boemerang, Bachtar Sadek, menjelaskan kegiatan ini memiliki tujuan untuk menjaga tali silahturahmi dan menambah suasana kekeluargaan antar member. Terbukti acara family gathering ini diikuti hingga 40 mobil.

"Momen ini sangat berarti bagi keluarga Tosca Boemerang. Terlebih saat ini sudah memiliki 114 member yang tergabung di Tosca Boemerang, dan total ada kurang lebih 1.300 member secara nasional," ujar Bchtar Sadek melalui keterangan resminya.Keriaan tersebut lebih diisi dengan kegiatan outbond yang melatih ketangkasan dan kebersamaan. Acara akhirnya ditutup dengan santunan kepada anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan Islamic Village.Selagi pemiliknya bersenang-senang Tosca Boemerang juga menggelar pengecekan ringan yang dikerjakan oleh Auto 2000. Sehingga mobil yang digunakan tetap dalam kondisi prima setiap saat.(UDA)