Nissan Masih Setia 'Dandani' Grand Livina

Jakarta: Nissan Indonesia belum tergoda untuk meluncurkan versi all new dari mobil segmen keluarga yang mereka punyai yaitu Grand Livina. Mobil yang mereka klaim sedan yang berwujud low MPV itu, masih tetap mendapat 'make-up' baru.



Ya, Nissan Indonesia memberikan beberapa tambahan aksesoris untuk membuat tampilannya lebih menarik. Mobil ini tampil lebih segar karena perubahan minor yang dilakukan, membuat karakter bawaannya lebih kuat.



"Perubahan yang kami sematkan di New Grand Livina ini adalah semata untuk memberikan keistimewaan tersendiri bagi para pecinta mobil keluarga dari Nissan. Meski ubahannya tak terlalu signifikan, namun image Livina yang memiliki drive feeling ala sedan ini, semakin tampak," ujar President Director PT Nissan Motor Indonesia (NMI) Eiichi Koito, di momentum LivinAlife di Serpong, Tangerang pada Sabtu (10/3/2018).



Ubahan tampilan yang disematkan Nissan ke New Grand Livina kali ini mayoritas bermain di aksesoris spoiler. Baik itu di depan, samping, belakang bawah dan atas. Khusus untuk bagian spoiler bawah depan, samping dan belakang, detail warna krom dari hiasan baja tahan karat. Sementara roof spoiler kini menganut warna dual tone.



Bagian lain yang berubah di sisi eksterior adalah penggunaan daytime running light serta penggunaan pelek alloy wheel dengan desain yang baru.

Melirik ke sisi interior juga tak ketinggalan. Kelir krom masih jadi tema utama untuk perubahan yang diusung Nissan kali ini. C cluster yang terdapat di bagian tengah dan panel di kemudi jadi sasarannya pewarnaan ini.Dengan adanya perubahan ini, Nissan pun memberikan banderol baru untuk varian SV ini, yaitu Rp220 juta on the road Jakarta. Terdapat kenaikan harga sebesar Rp5 juta dari versi sebelumnya.(UDA)