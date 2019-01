Nissan Livina Baru, Lebih Mahal dari Mitsubishi Xpander?

Tangerang: Nissan tampaknya siap menghadirkan pembaruan untuk Livina. Diperkirakan mobil ini akan lebih mahal dari Mitsubishi Xpander, meski mengambil basis mobil yang diproduksi di Cikarang, Jawa Barat itu.



Salah seorang wiraniaga Nissan yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan Livina baru akan hadir di 2019. Bahkan dia menyebutkan kalau mobil ini akan keluar nanti di Maret 2018. "Ditunggu saja dua bulan lagi. Nanti kalau sudah hadir kita kabari," ujarnya kepada Medcom.id Sabtu (12/1/2019).

Bahkan dia menjelaskan kalau harganya akan lebih mahal dari Xpander. Diperkirakan MPV dari Nissan ini akan terpaut sekitar Rp5 juta."Ini kurang lebihnya, bisa juga kurang dari itu. Cuma nanti ini akan lebih mahal dari Xpander. Sekarang ini Nissan dan Mitsubishi sudah memiliki kerjasama, jadi nanti ada teknologi Mitsubishi yang digunakan."Saat ini Xpander dihargai Rp204,1 juta hingga Rp258,9 juta (on the road Jakarta). Jika benar Livina terbaru terpaut Rp5 juta lebih mahal, maka diperkirakan akan berada dikisaran Rp209,1 juta hingga Rp263,9 juta.Nah akankah kehadiran New Livina ini akan sama suksesnya dengan Xpander sebagai raja LMPV di Indonesia saat ini?(UDA)