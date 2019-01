Detroit Auto Show 2019 Diwarnai, Aksi Protes

Detroit: Sejumlah kelompok massa melakukan aksi unjuk rasa kepada raksasa otomotif Amerika Serikat (AS), yakgni General Motors dan Ford. Menariknya unjuk rasa tersebut dilakukan di depan North American International Auto Show (NAIAS), atau yang dikenal Detroit Auto Show 2019 yang sedang berlangsung.



Dalam unjuk rasa tersebut mereka memprotes dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh Ford. Menurut The Detroit Free Press, sejumlah aktivis berkumpul di luar Cobo Center dengan membawa boneka model Tyrannosaurus Rex tiup yang tingginya mencapai 10 kaki.

Mereka mengatakan kepada wartawan, aksi menggunakan T-Rex untuk menggambarkan polusi tahunan yang dihasilkan Ford Explorer yang mencapai 9 ton, setara dengan bobot dinosaurus yang paling dikenal ganas di dunia.Aktivis juga menyatakan bahwa Ford adalah salah satu produsen mobil yang melobi administrasi Trump, untuk meringankan penghematan bahan bakar dan standar emisi gas rumah kaca.Serangkaian protes lainnya direncanakan bakal digelar di Detroit Auto Show. Diantaranya United Automotive Workers union (UAW) yang akan mengadakan acara doa bersama di Hart Plaza di Detroit untuk mendoakan pekerjaan mereka. Ini dilakukan berkaitan dengan rencana General Motors (GM) yang akan menutup lima pabriknya di AS tahun ini, dan mereka akan menganggur akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan.Dikatakan, The Detroit Coalition for a Green New Deal juga akan memprotes keputusan GM untuk menutup pabrik di Amerika Utara di depan Cobo Center. Republican Rashida Tlaib disebut akan bergabung dalam aksi protes tersebut, dan berfokus pada keputusan GM untuk mengakhiri produksi di fasilitas Detroit Hamtramck yang saat ini menangani produksi Chevrolet Volt.Tak ketinggalan, Canada’s automaker union Unifor yang akan melancarkan aksi protes untuk menekan GM dalam upaya untuk membatalkan penutupan pabrik Oshawa Assembly Plant di Ontario, agar tidak terjadi pengangguran.(UDA)