Suzuki India Mulai Ekspor All New Swift ke Indonesia?

Gujarat: Pabrik Suzuki di Gujarat, India, mulai melakukan ekspor All New Swift untuk memenuhi kebutuhan beberapa pasar di negara lain. Sebagai langkah perdana, mereka melakukan pengiriman ke Afrika Selatan.



Diketahui bahwa pengiriman akan dilakukan dari Pelabuhan Mumbai. Sedangkan untuk urusan penjualannya, tetap di bawah Maruti Suzuki, seperti dikutip dari situs resmi Suzuki.

Perlu diketahui bahwa Maruti Suzuki di sepanjang 2017 sudah melakukan ekspor sebanyak 126 ribu unit. Produk-produk mereka dikirim ke lebih 100 negara, termasuk ke Indonesia seperti Ignis, Baleno, S-Cross, dan beberapa model lainnya.Kembali ke pabrik 1 yang terletak di Hansalpur, Gujarat, memproduksi Baleno dan Swift. Total kapasitas per tahun pabrik ini mencapai 250 ribu unit.Tentu tidak menutup kemungkinan All New Swift juga akan mendarat ke Indonesia. Mengingat model ini pernah dipasarkan di Indonesia, dan sekarang sedang dihentikan penjualannya.Versi terakhir Swift sudah diperkenalkan pertama kali di Delhi Auto Expo 2018 awal tahun ini. Tentu tampilannya banyak berubah dibandingkan Swift terakhir yang dipasarkan di Indonesia.Di India, Swift ditawarkan dengan mesin 1.200 VVT bertenaga 81,7 daya kuda dan torsi 113 nm. Jika kurang bertenaga, masih ada mesin 1.300 cc DDiS bertenaga 73,9 daya kuda dan torsi 190 nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda melalui transmisi 5-percepatan otomatis atau manual.Lantas bagaimana dengan Indonesia? Akankah All New Swift diboyong ke tanah air oleh PT Suzuki Indomobil Sales?(UDA)