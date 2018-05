New Datsun Go Mulai Tinggalkan Skema LCGC

Jakarta: Datsun Go sejak pertama kali meluncur merupakan mobil yang ikut dengan skema Low Cost Green Car (LCGC). Cuma untuk New Go, mereka sudah mulai melepas status LCGC mereka secara perlahan.



Lebih tepatnya untuk New Go varian CVT. Mobil ini di klaim oleh Datsun Indonesia bukan sebagai mobil LCGC lagi.

"Kalau New Go transmisi manual masih LCGC, sedangkan New Go CVT sudah bukan LCGC," ungkap Head of Datsun Indonesia, Masato Nakamura, di Empirica Jakarta.Hal ini terkait dengan kandungan lokal yang dimiliki kedua varian tersebut berbeda. New Go transmisi manual di klaim kandungan lokal komponen yang digunakan masih sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sedangkan New Go CVT tidak memenuhi standar kandungan lokal komponen yang ditetapkan untuk menjadi mobil LCGC."CVT kita datangkan dari Thailand dan perakitan seluruhnya di pabrik kami di Purwakarta," jelas General Manager R&D Nissan Motor Indonesia, Masayuki Ohsugi.New Go masih menggunakan mesin yang lama. Mesin 1.200 cc tiga silinder 68 ps untuk transmisi manual dan 78 ps untuk transmisi CVT, serta torsi 104 nm.New Go kini sudah bisa di pesan di dealer-dealer resmi mereka per 8 Mei 2018. New Go dibanderol dengan harga mulai dari Rp102,990 juta hingga Rp142,190 juta.(UDA)