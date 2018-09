Ekspansi Dealer Masih jadi Trik Utama APM Gaet Konsumen

Jakarta: Para agen pemegang merek (APM) masih terus melakukan strategi ekspansi dealer. Mereka terus membuka dealer-dealer di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh mereka.



Sebagai contoh Suzuki yang baru memperbaiki dealer terbaru di Pati, Jawa Tengah. Dealer ini kini berstatus 3S (sales, servis, spare part) ini dan diklaim menjadi komitmen Suzuki memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna mobil Suzuki.



Dipilihnya Pati karena wilayah ini merupakan jalur pantura Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kudus, Jepara, Purwodadi, Grobogan, dan Rembang. Secara penjualan, Pati memiliki pasar potensial dengan kontribusi 8 persen total pasar Jawa Tengah.

"Pemilihan Pati sebaga lokasi outlet bukan tanpa alasan, Pati sangat prospektif serta memiliki potensi market yang bagus ke depannya untuk kendaraan penumpang dan komersial. Kami optimis dealer 3S ini dapat berkontribusi secara penjualan dan bisa memenuhi ekspektasi konsumen Suzuki," ujar 4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Setiawan Surya, melalui keterangan resminya.Selain itu ada juga Wuling Motors yang menambah dealer di Bali. Sama seperti Suzuki, mereka juga membuka dealer dengan konsep 3S untuk memberikan layanan one stop solution untuk pelanggan mereka.“Dengan peresmian Wuling Kumala Denpasar ini, kami berharap dapat menjangkau pelanggan lebih luas lagi di Pulau Bali sehingga konsumen dapat lebih mudah dalam membeli ataupun melakukan perawatan mobil Wuling. Adanya jaringan pelayanan terpadu ini juga merupakan realisasi dari semangat Drive For A Better Life untuk masyarakat Indonesia,“ jelas Brand Manager Wuling Motors, Dian Asmahani, melalui keterangan resminya.Beberapa merek lain juga melakukan hal serupa untuk mendekatkan diri kepada konsumennya. Bisa disebutkan juga Mitsubishi yang getol membuka dealer baru di berbagai daerah, atau juga Auto2000 yang menjadi salah satu ujung tombak penjualan Toyota.(UDA)