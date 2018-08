Harga All New Honda Brio Bakal Lebih Mahal

Tangerang: Honda Indonesia saat ini baru sekadar memperkenalkan All New Brio. Selain belum mengumumkan harga jualnya, diperkirakan mobil mungil ini pun akan lebih mahal.



Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy, menjelaskan mereka memang masih belum bisa mengeluarkan harga untuk All New Brio. Menurutnya harga yang dikeluarkan pun harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

"Ya kan karena LCGC, kalau mobil lain tentunya bisa kami tentukan sendiri harganya," ujar Jonfis di Alam Sutera, Tangerang, beberapa waktu lalu.Pria berbadan tegap ini menerangkan kalau Brio masih termasuk ke dalam skema LCGC yang lama. Untuk setting mesin 1.200 cc konsumsi bahan bakarnya harus tembus 20 kilometer per liter.Kemudian kemungkinan juga rival Toyota Agya dan Daihatsu Ayla akan mengalami kenaikan harga. Mengingat klaim sejumlah perubahan dan peningkatan kemampuan dari mobil mungil itu."Ya pasti, setiap model baru kan ada improve di dalamnya yang diinginkan dan kenaikan harga, harga ya ditunggu. Harga September karena kita masih menunggu dari pemerintah," terang Jonfis.Hingga saat ini All New Brio sudah dipesan hingga 1.800 orang. Melirik harga Brio lama, varian termahal yakni Brio Satya E CVT dijual dengan harga Rp 152,5 juta sementara Satya tipe S dijual Rp 132,5 juta. Kira-kira berapa harga barunya?(UDA)