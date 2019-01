Bukan New Avanza, Toyota 'Gebrak' 2019 dengan All New Camry

Jakarta: Banyak orang yang menunggu kapan Toyota Indonesia meluncurkan New Avanza secara resmi setelah beredarnya foto-foto mobil ini. Ternyata pabrikan asal Jepang itu justru menggebrak 2019 dengan memperkenalkan All New Toyota Camry. Mobil ini merupakan generasi kedelapan dari sedan premium milik pabrikan asal Jepang itu.



Teknologi utama yang ditawarkan oleh All New Camry adalah penggunaan sasis Toyota New Global Architechture (TNGA). Penggunaan sasis ini diklaim membuat sensasi berkendara yang lebih kokoh dan stabil. Hal ini berkat dimensi yang lebih besar, pusat gravitasi yang lebih rendah, hingga kuda-kuda konstruksi menjadi lebih lebar.

Catatan resmi pabrikan, dimensi All New Camry kini 4.885 mm untuk panjangnya, 1.840 mm untuk lebarnya, dan tingginya hanya 1.445 mm. Perubahan sasis turut mengubah wheelbase menjadi 2.825 mm, atau lebih panjang 50 mm dibandingkan generasi sebelummya.All New Camry merupakan mobil kedua di Indonesia yang mengusung sasis terbaru dari saudata Daihatsu itu. Sebelumnya sudah ada Toyota CH-R yang terlebih dahulu mengaspal di Indonesia pada 2018."Mengawali tahun 2019 ini, kami menghadirkan All New Camry sebagai mobil Outclass Elegance, untuk memberikan pengalaman mengemudi lebih menyenangkan, mewah, dan sporty bagi pelanggan sekaligus mendorong sedan agar lebih menarik," ucap President Director PT Toyota Astra Motor, Yoshiro Nakata, Selasa (8/1/2019) di Blue Grass Jakarta.Sektor daya gedornya tersedia dua pilihan, model bermesin bensin atau hybrid. Model internal combustion engine mengandalkan mesin 2AR-FE 2.494 cc 4-silinder dengan tenaga 180 daya kuda dan torsi 234 nm. Sedangkan model hybrid menggunakan mesin A25A-FXS bertenaga 2.487 cc berpadu dengan motor listrik dengan maksimal tenaga 175 daya kuda dan total torsi 442 nm.Sekarang ini Toyota Indonesia sudah mulai membuka keran pemesanan All New Camry. Pabrikan nomor satu di Indonesia ini akui akan segera mengirimkan pesanan kepada konsumen.All New Camry 2.5 G AT : Rp 613.350.000All New Camry 2.5 V AT : Rp 646.650.000All New Camry 2.5 HEV AT : Rp 806.600.000(UDA)