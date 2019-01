Minim Ubahan, Toyota Avanza dan Veloz Resmi Meluncur

Jakarta: Teka-teki kehadiran Avanza dan Veloz terbaru kini sudah terjawab. Pabrikan nomor satu di Indonesia ini menghadirkan sentuhan minor alias facelift untuk kedua low multi purpose vehicle tersebut.



President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Yoshihiro Nakata, menjelaskan kehadiran Avanza sejak 2003 hingga kini menjadi salah satu mobil terlaris di tanah air dengan total 1,7 juta unit sudah terjual. Memasuki 15 tahun kehadiran di Indonesia, New Avanza dan New Veloz memberikan kesan yang berbeda dengan tampil lebih modern.

"Kami optimis sejumlah penyegaran yang dilakukan pada New Avanza dan New Veloz akan memberikan nilai tambah lebih kepada konsumen melalui total ownership experience yang lebih tinggi,” ucap Yoshihiro Nakata Selasa (15/1/2018) di Fairmont Hotel Jakarta.Secara keseluruhan, baik Avanza dan Veloz masih mempertahankan bentuk body yang ada. Hanya saja beberapa bagian mendapatkan perubahan untuk memberikan kesan yang kokoh, stylish, dan modern.Perubahan mencolok terlihat pada empat lampu headlamp LED yang dibelah seperti Toyota Voxy, fender lebar, desain Bumper depan tampil lebih agresif dipadu dengan desain rumah lampu kabut yang tajam, desain grill trapesium, dan pelek desain baru. Beralih ke belakang, tampilan New Avanza dan New Veloz lebih lebar berkat desain terbaru dari lampu belakang, penggunaan plate chrome pintu belakang kian mendukung kesan lebih lebar pada New Avanza.Perubahan juga ada di bagian interior dengan desain jok yang baru, perubahan konsol tengah yang mengikuti bentuk cluster AC, headunit touchscreen berpadu 6 unit speakers, dan console box yang dilengkapi illumination lamp, power slot (row 1 dan 2), dan USB port (row 3). Selain itu, untuk semua varian Veloz dan Avanza 1.5 G, head unit, security system back sensor, dan outer mirror-nya juga telah menggunakan integrated system.Masalah performa, masih mempertahankan mesin 1.496 cc DOHC Dual VVT-i bertenaga 102,5 daya kuda dan torsi 136 nm. Nakata mengakui bahwa performa yang ditawarkan mesin ini masih cukup memuaskan.Hanya saja penyegaran dilakukan di sektor kaki-kaki denan suspensi baru yang diklaim lebih stabil dan nyaman. Selain itu kembaran Daihatsu Xenia ini juga ubahan program Electric Power Steering sehingga lebih stabil dikendarai baik dalam kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi. Tidak ketinggalan juga penambahan karpet peredam di bagian lantai untuk meningkatkan kesenyapan kabin.Toyota mengakui dengan segala perubahan yang terjadi di jagoan mereka ini, mereka tetap mempertahankan harga yang sudah ada. Diharapkan mobil ini masih bisa bertahan dengan di tengah persaingan LMPV yang semakin padat dengan adanya Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Honda Mobilio, ataupun Wuling Confero.AVANZA 1.3 E STD M/T : Rp 188.600.000AVANZA 1.3 E STD A/T : Rp 199.800.000AVANZA 1.3 E M/T: Rp 191.100.000AVANZA 1.3 E A/T: Rp 202.300.000AVANZA 1.3 G M/T: Rp 208.950.000AVANZA 1.3 G A/T : Rp 219.650.000AVANZA 1.5 G M/T : Rp 221.250.000AVANZA 1.3 Veloz M/T : Rp 215.650.000AVANZA 1.3 Veloz A/T : Rp 227.450.000AVANZA 1.5 Veloz M/T : Rp 227.650.000AVANZA 1.5 Veloz A/T : Rp 239.450.000(UDA)