New Toyota Agya Tinggalkan Kesan Mobil Murah

Metrotvnews.com, Jakarta: Menyasar anak muda, PT Toyota Astra Motor (TAM) melakukan perubahan cukup besar pada New Agya, entry hatchback mereka. Mereka merubah desain serta menambah varian mesinnya.



Tak seperti generasi sebelumnya yang tampil kalem, New agya lebih stylish dan segar. Tak ada lagi lampu membulat yang terlihat manis. Kini New Agya lebih sporty dan gahar. Grill trapesium membuatnya nampak serupa dengan wajah mobil Toyota lainnya.

Mengupas eksterior, wajahnya serupa untuk semua varian. Begitu pula dengan lampu projector serta lampu belakang LED. Hanya desain pelek dan fitur yang membedakan varian bermesin 1.000 cc dan 1.200 cc.Secara dimensi, mobil ini punya panjang 3.660 mm, lebar 1.600 mm dan tinggi 1.520 mm. Sumbu roda versi mesin 1.000 cc 2.455 mm dan versi mesin 1.200 cc 2.450 mm.Varian 1.2 TRD dan 1.2 G dilengkapi pelek dual tone, dan side turn lamp. Semua varian dilengkapi dengan rear spoiler, hanya varian E 1.000cc yang tampil paling polos dan sederhana.Masuk dalam kabin, jelas lebih modern disini. Paduan warna hitam dan silver memberi kesan elegan, dengan door trim bahan fabric. Jok semi bucket debuat lebih tebal, dan penumpang baris kedua lebih nyaman dengan karena sudah mendapat headrest.Sistem hiburan kini sudah menggunakan audio 2 DIN, yang dilengkapi dengan Bluetooth. Pengaturan audio juga bisa dikontrol melalui audio steering switch. Tapi fitur ini hanya terdapat pada varian TRD dan G mesin 1.200cc.Dengan segala yang ditawarkan New Agya, kesan mobil murah karena segmen low cost green car (LCGC) sudah tak nampak. Mobil ini mulai meninggalkan kesan mobil murah. Secara keseluruhan mobil ini tampil apik.Tapi yang namanya berstatus mobil murah tetap saja terlihat pada beberapa bagian. Bagian dashboard misanya, masih menggunakan hard plastik, begitu pula dengan doortrim. Bagian setir tanpa kulit, sehingga tangan bisa selip jika berkeringat.Beranjak pada fitur keamanan, New Agya telah dilengkapi dual SRS airbag, side impact beam, rem ABS (1.2 TRD), isofix, seatbelt tiga titik dan seat belt reminder. Fitur ini membuat New Agya jadi yang paling lengkap dikelasnya.Mesin 1.000cc New Agya bukanlah versi lama. Jantung pacu berkode KR 3 silinder ini sudah dilengkapi VVT-i. Kapasitas murni 998cc paduan piston 71mm dan stroke 84mm. Daya maksimum 67 PS @6.000 rpm, dengan torsi 89,2 Nm @4.400 rpm.Sedangkan mesin 1.200cc berkode NR berkonfigurasi empat silinder segaris, Dual VVT-i. Kapasitas murni 1.197mm, paduan piston 72,5mm dan stroke 72,5mm. Tenaga puncak 88 PS @6.000 rpm, dan torsi 107,8 Nm @4.200rpm.Toyota menargetkan penjualan New Agya mencapai 3.000an unit per bulan, dengan harga jual termurah Rp127,6 Juta dan termahal mencapai Rp151,9 juta, on the road Jakarta. New Agya hadir dengan enam warna, putih, silver metalic, hitam, gray metalic, merah dan kuning.(UDA)