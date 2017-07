Rio SB Dominasi Honda Jazz Challenge Seri Ketiga

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembalap tim Honda Racing Indonesia, Rio SB berhasil meraih kemenangan di seri ketiga ajang balap Honda Jazz Speed Challenge 12 dan Indonesia Touring Car Championship (ITCC) kelas 1.500 cc yang diselenggarkan, di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/72017).



Rio SB yang mewakili Tim Honda Racing Indonesia berhasil unggul dari Fitra Eri yang merupakan pembalap Honda Bandung Center Racing Team. Untuk itu Fitra Eri berada di posisi kedua dan M. Ferrel di posisi ketiga untuk kelas Master. Sementara bagi Rio SB, merupakan kemenangan keduanya di musim ini, setelah sebelumnya berhasil memenangi seri pertamanya.

Di ajang Indonesia Touring Car Championship (ITCC) 2017 seri ketiga. Di kelas ITCC 1.500 cc, pembalap tim Honda Racing Indonesia, Rio SB juga berhasil menjadi juara, mengunguli M. Ferrel dari Watch Studio Racing Team, di posisi kedua dan Zharfan Rahmadi dari ZR Motorsport di posisi ketiga. Sementara di kelas ITCC 1.600 Max, pembalap tim Honda Racing Indonesia lainnya, yaitu Alvin Bahar finis di urutan kedua.Di kelas rising star, Sendy Setiawan dari AJM Racing Team berhasil menjadi juara di seri ketiga, diikuti oleh Andika Rama Maulana dari Honda Bandung Center di posisi kedua. Posisi ketiga ditempati oleh Uki Ifwa dari Tim Extra Joss Blend.Dari kelas Promotion, Avila Bahar dai Jakarta Racing berhasil menjadi juara di putaran ketiga ini, diikuti oleh M. Luthfi HD dari DE Most Racing Team di posisi kedua, dan Putra Rizki Bustaman asal Privateer di posisi ketiga.Dalam keterangan resminya, Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM) mengatakan, ajang balap Honda Jazz Speed Challenge musim ke-12 sudah memasuki penghujung paruh musim pertama. Para pembalap muda semakin memperlihatkan skill mereka di masing-masing kelas dan semakin memperlihatkan performa yang kompetitif untuk dapat keluar menjadi juara umum di masing-masing kelas pada akhir musim nanti.Tak kalah serunya, di hari yang sama juga berlangsung seri ketiga ajang balap Honda Brio Speed Challenge 5 yang berhasil dimenangi oleh Muhammad Arief Hidayat dari DE Most Racing Team. Dan diposisi kedua ditempati oleh Ivan Fauzie dari Privateer, sementara di posisi ketiga ditempati oleh Huga Laverda Labib dari GOT Speed, posisi keempat ditempati Iwan Shidarta dari BIG AD Speed, serta Akbar Hurasuhut dari Privateer di posisi kelima.(UDA)