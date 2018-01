Mantan Atlet Baseball CJ Wilson Serius Geluti Bisnis Showroom Mobil

California: Mantan atlet baseball profesional, CJ Wilson beralih profesi menjadi pebisnis showroom/dealer mobil. Bisnis baru itu dilakoni Wilson setelah dirinya mengumumkan untuk pensiun, pada Februari 2017.



Saat ini Wilson disebut memiliki empat dealer mobil. Tiga diantaranya merupakan dealer mobil Mazda, dua di Illinois dan satu di California, Amerika Serikat (AS).



Sementara satu dealer-nya yang berada di wilayah Scottsdale, Arizona, AS, khusus menjual supercar pabrikan Inggris, seperti McLarens dan BAC Mono single seater yang eksotik. Ia mengklaim jika dealer-nya menjadi lokasi pertama yang menerima model teranyar keluaram 2018.



"Dengan senang hati saya bisa mengumumkan BAC Scottsdale secara resmi sudah dijual di dealer saya. Ketika pertama kali masuk ke kokpit Mono, saya benar-benar terpesona, ini memberikan pengalaman terbaik mengemudi dengan tingkat akses, kecepatan dan ketenangan yang tak tertandingi," kata Wilson sambil berpromosi, seperti dikutip Carscoops.



Menurut beberapa sumber, ketertarikan Wilson pada otomotif sudah terlihat sejak Ia masih menjadi atlet baseball di tim Texas Rangers, pada 2005- 2011, dan LA Angels pa 2015.



Ketika itu Wilson sudah akrab dengan dunia balap di kompetisi 25 Hour of Thunderhill, menggunakan Porsche dan McLaren P1 custom. Ia juga disebut cukup aktif di balapan klub Mazda MX-5.





(UDA)