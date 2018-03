Isuzu Ajak Konsumen Jajal mu-X di Trek Offroad

Bogor: Usai mengenalkan mu-X versi penggerak 4x4 Agustus lalu di GIIAS 2017, hari Rabu ini, 7 Februari 2018 Astra Isuzu memberikan kesempatan bagi konsumennya untuk menjajal langsung mobil SUV diesel tersebut. Medan offroad jadi arena pengujian mobil ini.



Kegiatan ini bertujuan untuk meyakinkan para konsumen akan performa mu-X 4x4. Konsumen yang hadir mengikuti sesi sharing mengenai produk, merasakan langsung unit mobilnya dan melakukan permainan yang disiapkan.

"Isuzu mu-X 4x4 didesain dengan karakteristik yang sesuai dengan demografis Indonesia. Mobil ini menyasar segmen perkebunan, pertambangan, industri minyak dan gas, serta area perhutanan," kata Harry Kamora, Chief Operating Officer Astra Isuzu di Jip Station Indonesia, Bogor.Isuzu mu-X sendiri merupakan pemain yang muncul belakangan disegmen SUV 4x4. Disegmen ini sebelumnya sudah diisi oleh Toyota lewat Fortuner 4x4, serta Mitsubishi Pajero Sport 4x4."Tapi untuk saat ini SUV 4x4 yang harganya kurang dari Rp500 juta, hanya kita. Pemain-pemainlainnya boleh dicek, harganya lebih dari Rp500 juta semua," tambahnya.Isuzu mu-X 4x4 mengusung mesin turbo diesel 4JK1-TC Hi, berkapasitas 2.500cc dengan tenaga maksimal mencapai 134,7 daya kuda, dengan torsi 319 Nm. Untuk harga mu-X 4x4 berbanderol Rp473 juta on the road Jakarta.(UDA)