Modifikasi Simple Mobil Offroad ala Binsar Betonianto

Jakarta: Semakin berkembangnya dunia otomotif semakin berkembang pula aliran modifikasinya seakan sudah menjadi virus tersendiri bagi para pemainnya, termasuk bagi para pecinta mobil off road, berikut bentuk modifikasi dan tips ringan dalam memodifikasi mobil off road.



Adventure off road adalah hobi menerobos hutan belantara mengendarai mobil atau sepeda motor berspesifikasi khusus. Ban yang digunakan pun harus memiliki alur kasar agar mampu mendapatkan traksi i permukaan tanah, pasir maupun lumpur.

Lalu bagaimana jadinya jika olah raga ekstreem ini dilakukan bersama keluarga. Seorang penggemar mobil offroad berbagi pengalamannya dalamhal meomodifikasi kendaraannya untuk digunakan dalam adventure off road.Kaki-kaki mumpumi dan beberapa piranti penunjungnya disematkan pada SUV miliknya. "Yang dibawa sekarangini Mitsubishi Pajero 4x4 2010. Saya satu keluarga hobinya sama senang offroad dan kemping, minimal sebulan sekali kita lakukan kegiatan ini," kata offroader Binsar Betonianto, dalam program Autozone Metro TV, beberapa waktu lalu.Menurut Binsar, ketika offroad tidak semuanya berjalan mulus, kadang mobil kita maupun teman mengalami masalah. Untuk itu Ia mempersenjatai mobilnya dengan winch kapasitas setengah ton, lampu tambahan, gardan depan belakang diganti pake ARB airlocker biar 4x4nya bekerja secara riil."Bagi saya pemasangan beberapa komponen penunjang tersebut sudah cukup mumpuni, tak ketinggalan pasang roofrack buat bawa barang, dan pakai ban Extrem tracker dengan valet padlock, biar ban tidak lepas dari peleknya.Untuk bagian interior Binsar masih mempertahnkan standar bawaaan pabrik. Tujuannya biar tetap nyaman tidur di dalamm mobil kalau tidak bawa tenda. "Bisa tidur di dalam mobil dengan nyaman, cukup rebahin joknya."(UDA)