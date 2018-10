Honda Brio Konsep Rally ini, Karya Kreatif Offroader Julian Johan

Jakarta: Dihilangkannya Honda Jazz & Brio Tuning Contest (JBTC) untuk 2018, tak membuat brand Honda yang membawahinya kehabisan ide untuk menggelar kontes modifikasi lainnya. Melalui Brio Virtual Modification, jumlah peserta yang ikut malah tak kalah serunya.



Di tahun pertama ini, pemenangnya bahkan datang dari nama yang tak asing lagi di dunia balap offroad nasional. Hobinya dalam dunia otomotif bahkan membawanya sebagai vlogger dan terakhir Ia juga doyan melakukan ubahan secara virtual. Melalui kegiatan ini, Ia bahkan langsung dinobatkan sebagai King of Brio Virtual Modification di Jakarta, 13 Oktober 2018.

"Terima kasih buat Honda yang telah menggelar acara ini, jujur saya juga sangat antusias mengingat ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang memang membutuhkan desain modifikasi yang bisa diaplikasikan di dunia nyata. Kenapa saya memilih konsep rally, itu pastinya tak mudah. Tapi saya membuat desainnya senyata mungkin termasuk pemilihan decal dan warna," klaim Julian.Desain peserta yang berasal dari Tangerang ini berhasil menyisihkan total 562 karya yang diterima dalam kontes yang digelar selama periode 3 Agustus – 4 Oktober 2018.Mengusung tema rally, desain Julian Johan dipilih sebagai pemenang karena proporsionalitas dari desain yang sangat baik, sesuai dengan tema yang diangkat. Kemudian juga tampilan depan dan belakang yang terlihat dibuat dengan serius sehingga menghasilkan karya yang maksimal.Penilaian untuk Honda Brio Virtual Modification dilakukan oleh 4 orang juri independen yang berpengalaman di bidang modifikasi dan karya digital. Kriteria penilaian untuk kontes ini terdiri dari kreativitas desain body kit, suspensi, decal dan lain sebagainya tanpa merubah atau menghilangkan karakter bodi, logo Honda Brio serta karakter dari All New Honda Brio."Hasil karya Julian Johan ini mencerminkan mobil yang didesain dengan konsep matang. Mulai dari skala modifikasi komponennya, lalu sisi realitas desain dan pemilihan komponen sangat pas. Jadi wajar jika pemenangnya adalah hasil karya milik offroader itu," ujar ketua tim juri yaitu Tommy Gunawan.Pada hari yang sama, juga diumumkan juara di kategori favorit yang dipilih berdasarkan voting yang dilakukan di akun Instagram @hondaisme. Di kategori ini, desain milik Nico Ramandhika berhasil menjadi juara setelah mengumpulkan sebanyak 4.183 likes. Karyanya mengungguli 10 desain lain yang terpilih sebagai finalis. Secara total, voting ini mengumpulkan lebih dari 18.000 likes selama periode 1-10 Oktober 2018.“Kontes modifikasi virtual yang pertama kalinya kami lakukan ini mendapat antusiasme tinggi dari para peserta, tidak hanya dari jumlah namun juga dari kualitas desain yang dikirimkan para peserta. Kami berharap ajang ini dapat menjadi wadah kreativitas para virtual modificator di Indonesia, sekaligus menunjukkan sisi stylish dan sporty dari All New Honda Brio,” pungkas Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy.(UDA)