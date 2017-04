Jeep Quicksand, Racikan Khusus Kebangkitan Hot Rod

Metrotvnews.com: Untuk merayakan kebangkitan Hot Rod, para desainer JK Jeep Wrangler menciptakan Jeep Quicksand, sebagai sebuah proyek yang dibangun tanpa batasan dalam berekplorasi dan berimajinasi.



The Quicksand ini diracik khusus untuk mencerminkan gaya hot rot era 1960-an, dengan kemampuan off-road melibas bukit pasir di Glamis atau Silver Lake.



Kemampuan ini didukung pemasangan pelek berukuran 37 inci yang dibungkus ban BF Goodrich di bagian belakang dan pelek berukuran 32 inci di depan, termasuk as roda dari Dana berukuran 44 di depan dan 60 di belakang.

The Quicksand dibangun berdasarkan Wrangler dua pintu yang wheelbase-nya telah dipanjangkan 6 inci, berikut atap dan kaca depan yang telah dipangkas 4 inci.Gaya hot rod-nya juga mewajibkan sang desainer memangkas bagian kap mesin agar terbuka, untuk memperlihatkan keindahan dan deru mesin yang seksi.Performa Quicksand ini tidak diragukan lagi, karena bersumber dari mesin mopar 392 crate engine delapan silinder yang telah sesuai dengan sistem injeksi bahan bakar Borla. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi manual enam kecepatan, dengan rasio 77,2: 1 di as roda depan dan 86,8: 1 di bagian belakang.Para desainer mengklaim bahwa tidak ada detail yang disia-siakan dari Quicksand. Semua komponen penting untuk membuat mobil ini tampil gahar dan nyaman dikendarai tak luput dari perhatian para desainer, seperti pemasangan suicide doors with top-mounted handles, dan interior kulit dengan aksen merah yang sederhana.(UDA)