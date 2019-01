Ini Smart ForTwo Tercepat di Dunia

Colorado: Ide-ide gila dalam dunia modifikasi mobil selalu menarik untuk disaksikan. Seperti mobil mungil Smart ForTwo ini yang dibekali mesin jet sehingga kekuatannya diklaim mampu mengalahkan supercar modern keluaran teranyar.



Orang yang bertanggung jawab di balik proyek itu adalah warga Telluride, asal Colorado, Amerika Serikat (AS), bernama Bill Berg. Dia mengubah Smart ForTwo 2008 miliknya, yang tadinya hanya bertenaga 60 daya kuda jadi bertenga super.

Dilansir Carscoops, tenaga super yang dihasilkan Smart Fortwo miliknya bersumber dari mesin helikopter Huey. Setelah dipasangkan mesin helikopter Huey, sekarang mesinya bisa menyemburkan tenaga sebesar 2.000 daya kuda. Kecepatan tertinggi diperkirakan mencapai 220 mph (354 km per jam).Menurut Berg, saat diuji coba akselerasinya dari titik diam ke 160-170 mph (258-274 km per jam) ditempuh dalam waktu sekitar 9 detik, dengan membakar sekitar 15 galon ( 56,8 liter) bahan bakar dalam waktu sekitar 5 menit.Tidak seperti kelihatannya, meski dibekali mesin jet, city car yang sangat kuat itu legal untuk digunakan di jalan, karena sang pemilik masih melengkapinya dengan lampu depan dan lampu belakang yang berfungsi, sinyal belok, wiper, dan bahkan mempertahankan A / C pabrik.Melihat kelengkapan mobil yang dipersiapkan, nampaknya Berg hanya akan menggunakan mein jetnya di lintasan balap, mengingat mesin jetnya itu menghasilkan panas yang luar biasa sehingga tidak mungkin di gunakan di jalan raya. Lihat video di sini (UDA)