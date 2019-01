Mewahnya Cadillac Escalade ESV, Pasang Bodi Anti Peluru

Amerika Serikat: Tampilan mewah Cadillac Escalade ESV modifikasi garapan Lexani Motorcars ini patut diacungi jempol. Dijuluki The 30” Extended Viceroy Edition, Cadillac Escalade berkelir serba hitam itu telah mendapat sejumlah ubahan, baik luar maupun dalam.



Dilansir Carscoops, bodi aslinya yang sudah bongsor ini menjadi terlihat lebih besar, berkat sasis dan bodi yang diregangkan. Semula panjangnnya 224,3 in (5.697 mm). Dengan ekstensi wheelbase 30 inci, kini ukurannya bertambah menjadi 274,3 in (6.697 mm). Kesan gagah juga diperlihatkan dari pemilihan pelek 22 inci.

Modifikasi Escalade ESV yang masuk dalam kategori sport utility vehicle (SUV) ini memiliki ketangguhan kendaraan off road, dan dilengkapi fasilitas luxury di bagian interior layaknya hotel bintang lima.Dengan menjadikannya mobil enam pintu, yang sebelumnya empat pintu, ruang kabin kian bertambah lapang. Lexani Motorcars menjadikan mobil ini sebagai kantor berjalan, dengan melengkapi sejumlah fasilitas pendukungnya yang terinspirasi dari pesawat terbang.Beberapa fasilitas yang tersedia diantaranya ada magnetic docked I-Pads, Smart TV layar datar melengkung 48 inci yang melakukan konferensi video, sistem keamanan khusus, dan sebagian besar fitur yang dikendalikan melalui sistem manajemen layar sentuh Control4. Termasuk fasilitas hiburan Playstation 4, dan mini bar.Menambah kemewahan suasana kabin, pada bagian jok dibungkus kulit berlapis berlian dan pencahayaan ambient LED di bagian plafon nan mewah. Terakhir, yang terbilang jarang diaplikapasikan untuk mobil modifikasi adalah fitur bodi lapis baja anti peluru, yang disematkan pada Extended Viceroy Edition.Tidak disebutkan apakah bagian mesin juga mendapat ubahan. Namun pabrikan menyediakan Cadillac Escalade ESV dalam tiga model, yakni 6.2L V8 AWD, 6.2L V8 Luxury Collection (AWD) dan 6.2 V8 Premium Collection (AWD). Semuanya bermodalkan mesin 6.200cc konfigurasi V dan all wheel drive.Mesin 6,2L yang dibenamkan di bawah kap diklaim mampu menghasilkan 403 daya kuda pada 5.700 rpm dan torsi maksimum 417 pada 4.300 rpm. Escalade membutuhkan waktu 8,2 detik untuk berakselerasi dari 0-100 km per jam.(UDA)