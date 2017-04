Honda XR650L 2014, Simpel Vintage Dirtbike

Metrotvnews.com: Sebagai seorang builder, Hill Hudson bukan sekedar memodifikasi saja, tapi sudah sampai level rancang bangun alias kustom. Dia juga melakukan modifikasi dengan gaya yang lebih bervariasi sehingga menelurkan karya yang out of the box.



Kali ini keahlian sang builder diaplikasikan pada sepeda motor Honda XR650L 2014, dengan mengusung konsep campuran sederhana modern dan vintage. Honda XR650L yang pada mulanya memiliki tampilan motor trail modern, ditangan Hill kini berubah menjadi bergaya klasik dan dijuluki Vintage Dirtbike.







Ide Hill mengkustom sepeda motor ini terinspirasi dari sang kakek yang mewarisi pabrik serbet kertas yang berdiri di era 1880-an. Untuk itu, Ia mencoba menghidupkan nuansa klasik tempo dulu di Vintage Dirtbike garapannya.



Perombakan pertama yang dilakukannya adalah menghilangkan subframe. Ini dilakukan untuk membuat tongkongan sepeda motor menjadi lebih rendah, dan bagian belakang motor menjadi rata. Knalpot diganti menggunakan baja stainless, yang penempatannya diletakkan di bawah jok.



Sebagian besar bahan dan alat yang terpasang di Honda XR650L merupakan buatan tangan sang builder, seperti fender, tangki dan frame. Menurutnya, bagian tersulit untuk menyelesaikan pekerjaannya adalah membuat komponen yang berukuran kecil, seperti ring kuningan knalpot.







"Waktu yang dibutuhkan untuk membangun motor ini lebih dari satu tahun. Tapi pengerjaan yang cukup lama ini terbayar sudah, dengan beberapa pujian dan berhasil meraih penghargaan di The 1 Moto Show di Portland, untuk kategori ‘Best Dirt Bike in show’."



Hill berpesan, untuk membuat hasil karya yang baik dibutuhkan kerja keras. Memodifikasi sepeda motor bukan sekedar mementingkan tampilan dan tidak harus overbuilt. Namun penting juga menjaga kenyamanan dan fungsi dari sepeda motor itu sendiri agar tetap bisa dikendarai.

(UDA)