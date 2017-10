'Ideologi Offroad' ala Hyundai di Santa Fe Concept

Metrotvnews.com: Hyundai Santa Fe Off-road Concept ini bakal berkompetisi di ajang Specialty Equipment Market Association (SEMA), di Las Vegas Convention Center, Amerika Serikat (AS), pada 31 Oktober-3 November mendatang.



Untuk mewujudkannya ke dalam versi konsep, pabrikan mobil Korea itu menggandeng Rockstar Performance Garage. Seperti namanya, Santa Fe bergaya off-road ini didesain untuk melibas medan ekstrim di wilayah Moab, Utah, AS.

Maka tak heran jika tongkrongannya menampilkan sejumlah modifikasi yang garang untuk membuatnya siap menghadapi medan yang sulit. Mulai dari bodi mobil yang ditinggikan dengan pemasangan suspensi KING coilover 2.5 inci internal bypass shocks with reservoir.Bagian kaki-kaki, khususnya pelek menggunakan KMC 17-inci Machete off-road bead-lock, dibalut ban Mickey Thompson 35×12.50R17 Baja MTZ off-road tires.Penampilan garangnya juga harus didukung performa yang mumpuni. Mesin V6 3.3 liter Santa Fe itu mendapat tambahan paket komponen pendukung seperti intercooler, downpipe, catch can, dan reservoir overflow pendingin dari Mishimoto. AEM disebut ikut memberikan kontribusi untuk proyek tersebut, sementara MagnaFlow akan menyediakan knalpotnya.Rumah modifikasi yang bermarkas di AS itu bakal menyulap Santa Fe Sport dengan beragam aksesoris, mulai dari bemper yang dilengkapi winch Warn dan link Factor 55, rak atap custom dengan lampu LED Bulldog. Bahkan ada Nitrous Express wet system untuk mendongkrak apabila perlu tambahan performa.(UDA)