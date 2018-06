Mobil Off Road Ini Dibangun dari BMW X5 Rongsokan

Amerika Serikat: Jangan menilai sesuatu dari tampilan luarnya saja. Kira-kira itulah peribahasa yang tepat dialamatkan kepada BMW X5 yang telah dimodifkasi menjadi mainan para pecinta off road.



Menurut sang modifikator, untuk membangun mobil off road yang mumpuni tak harus selalu menggunakan dasar mobil yang kondisinya masih bagus.



Contohnya mobil off road BMW X5 ini, yang dibangun menggunakan bahan dasar mobil bekas, yang ditemukan dari tempat penampungan mobil rongsokan.

Sang pemilik mengatakan, untuk memulai proyek ini dirinya harus berburu ke tempat barang rongsokan, hingga akhirnya menemukan BMW X5 yang kondisi bodinya sudah penyok-penyok.Bahkan jika menilik tampilannya, sebagian komponen mobil sudah banyak yang hilang dan tak layak jalan. Tak ingin membuang waktu lama, bahan dasar mobil itu langsung diubah menjadi mobil off road dengan kemampuan yang patut diperhitungkan.Termasuk melengkapinya dengan pemasangan roll bar eksternal, pemangkasan saptbor agar muat dipasangkan dengan ban besar, serta membenamkan mesin BMW versi V8 4.4 liter. Alhasil BMW X5 itu seperti mendapatkan kehidupan baru.(UDA)