Begini Jadinya jika Ducati 916 'Adopsi' Gaya Nike Air Jordan

Jerman: Sebagian generasi era 90-an kemungkinan besar mengenal sepatu basket Nike Air 'Jordans' yang pada zamannya sangat terkenal. Penamaannya pun diambil dari pemain bintang basket asal Chicago Bulls, Michael Jordan.



Kini sepatu tersebut menginspirasi penciptaan motor kustom yang dijuluki BSTN Ducati 916 Concord. Dilansir Rideapart, Ducati 916 Concord ini dibangun atas hasil kerja bareng antara toko retailer pakaian asal Jerman, BSTN, dengan bengkel toko kustomisasi bernama IMPULS.

Menurut BTSN, motor ini merupakan hasil karya yang unik, karena desainnya memadukan dua ikon dari era 90-an, yakni sepatu sneaker Air Jordan XI Concord milik Nike yang diperkenalkan pada 1995, dan sepeda motor Ducati 916.Dari penampakannya, pemilihan warna hitam dan putih mendominasi seluruh bodi motor, mewakili skema warna sepatu Air Jordan, dan dihiasi dengan angka '45' sebagai nomor punggung yang dikenakan Jordan saat di pertandingan.Selain itu, ada handle bar atau pegangan setang motor terbuat dari bahan karet transparan, mewakili tampilan sol sepatu yang nampak terlihat dari luar.Pada bagian fairing dipasangkan cangkang tanpa kurva yang desainnya menyatu dengan lampu depan, yang mengingatkan pada visor Lieutenant Commander Geordi La Forge di film Star Trek, The Next Generation.Sementara untuk pemilihan suspensi menggunakan shock-mounted, upswept saddle memberikan sedikit siluet sepatu sneaker Air Jordan. Termasuk reproduksi jahitan sepatu di jok, dan disk cakram yang diukir dengan lirik Jay-Z 'Back like 45' dengan beberapa komponen yang telah dicat.(UDA)