Mini Moke Lazareth, Imut di Darat & Jaya di Laut

Metrotvnews.com: Kawasan wisata dekat pantai dan sekeliling danau, pastilah habitat yang tepat untuk Mini Moke yang digarap ulang Lazareth ini. Tidak cuma lucu untuk jalan-jalan cantik menyusuri garis pantai, tapi asyik juga dipakai memancing hingga ke tengah danau.



Mobil imut berpenggerak 4WD ini didukung mesin 4 silinder 400cc, jadi memang bukan buat kebut-kebutan. Lha wong meski pedal gas sudah rata dengan lantai, kecepatan maksimalnya belum juga bisa menyentuh angka 100 kilometer per jam.

Tapi bisa tiba-tiba sedang melarikan diri dari kejaran pendekar berwatak jahat, Anda bisa bergaya ala James Bond. Tetaplah percaya diri bila tiba-tiba jalan setapak berujung di perairan luas. Entah itu danau, lautan atau aliran sungai semua bisa dilalui Mini Moke Lazareth.Perangkat baling-baling yang teringrasi dengan roda belakang akan melajukan mobil dengan kecepatan 7 knot atau 13 kilometer per detik. Tim rumah modifikasi Lazareth yang bermarkas di Prancis berhasil membuat perpindahan tenaga dari as roda ke as baling-baling berlangsung dalam hitungan detik.Jangan cemas air merembes masuk dari rumah ban. Seluruh bagian underbody telah ditutup lempengan almunium rata dan celah-celahnya ditutup sel busa yang sekaligus menjaga Mini Moke tetap mengapung layaknya kapal feri roro (roll-in roll-out) di Selat Madura.Anda juga tidak perlu merisaukan penyakit kronis kendaraan bermotor yang sehari-hari dipakai di dekat laut, keropos gara-gara dimakan karat. Mini Moke yang digarap oleh Lazareth menggunakan panel body dari aluminium bebas ringan dan anti korosi.Moke yang pertamakali dibuat Mini pada 1963 produksinya baru berakhir resmi pada akhir 1980-an. Dimensinya yang imut dan model unik, membuat Moke belakangan banyak dicari untuk dijadikan mobil golf bermesin listrik.Sepertinya bagus juga bila warga di pemukiman rawan banjir di Jakarta punya Mini Moke Lazareth ya.(LHE)