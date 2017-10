Intip si 'Ojo Dumeh', Trike Gabungan Motor dan Mobil

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Ajang Kustomfest 2017 tak hanya syarat dengan ragam custom culture yang sudah jadi acuan penggiat custom tanah air. Namun juga karena ada hadiah utama yang selalu hadir di sana. Kali ini penyelenggaranya menghadirkan sosok trike (motor roda tiga) bernama Ojo Dumeh sebagai doorprize dari lucky draw-nya.



Si Ojo Dumeh merupakan trike yang memang diciptakan dari konsep unik. Direktur Kustomfest, Lulut Wahyudi yang juga pemilik Retro Classic Cycle Jogja, melihat bahwa tren motor trike ini juga mulai mendapat perhatian tersendiri dari pelaku industri custom bike tanah air. Dan Ia berpikir bahwa konsep ini akan cocok jika digunakan untuk membangun si Ojo Dumeh.

David Stone yang memahat nama Kustomfest 2017 No Boundaries di blok mesin si Ojo Dumeh

Namun untuk mewadahi ambisinya untuk membuat trike versi berbeda, Ia membangun trike dengan dua konsep kendaraan. Yaitu separuh sepeda motor dan separuh mobil. Ia menegaskan bahwa kali ini Ia lebih mengutamakan teknologi manufakturing ketimbang hanya sekadar memilih model."Konsep motor ini tercipta karena keinginan membuat sesuatu yang berbeda, baru dan belum pernah dibuat sebelumnya. Tapi tak ingin asal, karena kami ingin membuat trike yang bisa menginspirasi dan memang sesuai dengan tema besar Kustomfest tahun ini yaitu No Boundaries," ujar Lulut.Mengambil basis mesin dari Harley-Davidson Buell 1200, Lulut dan Retro Classic Cycles Jogja, memang memperkuat sisi machining untuk mewujudkan ambisi membuat kendaraan trike classic perpaduan motor dan mobil."Kami perkuat di teknologi penggeraknya. The art of engineering itu yang ingin kami tonjolkan. Mulai dari frame, kemudian differential yang saya ambil dari mobil Porsche. Sehingga ketika menikung, putaran roda bagian luar dan bagian dalam ketika tight cornering itu berbanding jauh. Inilah yang ingin kami tonjolkan selain dari hanya desain dan sekadar wrnanya saja," klaim Lulut.Bentuknya pun cukup unik, karena tidak mengadopsi langsung differential dari mobil. Tapi mereka desain sendiri sehingga tetap menggunakan penggerak dari rantai. "Jujur kami belum patenkan, tapi nanti ini akan kami segera patenkan."Sementara desainnya, dari depan ke tengah mengaplikasi model motor klasik, sementara dari jok ke bagian belakang itu mencerminkan sebuah mobil. Ia menegaskan bahwa ini menjadi kekuatan di sana.Tak perlu mentasbihkan bahwa sesuatu yang Indonesia itu harus menampilkan budaya Indonesia yang dikenal dunia seperti batik. Di Ojo Dumeh pun sudah mencerminkan ciri Indonesia. Yaitu mekanisme kerja sistem diffferential penggerak roda belakangnya yang dibuat khas anak-anak Jogja. Kemudian ada juga pahatan di blok mesin Kustomfest 2017 No Boundaries serta pahatan tokoh pewayangan dalam budaya Jawa.Pahatan dan ukiran yang ada di bagian mesin tersebut, langsung diaplikasikan oleh sang pemahat yang dulunya bekerja sebagai seniman pahat bernama David Stone."Cara pemahatannya pun langsung dikerjakan di mesin yang sudah terpasang. Bukan dengan cara dilepas dan dicari posisi terbaik untuk memahatnya. Jadi kalau ada kesalahan, itu risikonya sangat besar."Lulut mengaku bahwa pengerjaannya pun dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Tapi kualitas tetap mereka utamakan. Dan itu memang mereka buktikan dalam sesi pengetesan untuk sistem mekanisme, lalu desain hingga semua komponennya bekerja dengan baik.Sementara masalah penamaan, itu baru dilakukan setelah semuanya jadi. Ojo Dumeh dipilih karena itu menjadi sebuah ungkapan dari kosa kata Jawa yang cukup inspiratif. Ungkapan untuk memperingati seseorang agar tidak berperilaku sombong dan selalu rendah hati dalam berperilaku.Frame: Trike tubular frame, 2.5 inch stretch up, 35 degree rake, design and fabrication by Retro Classic Cycles.Rear end: Independent rear suspension, design from Porsche car.Differential: chain differential hand made Retro Classic Cycles.Rear axles: Constant velocity joint, special fabrication by Retro Classic Cycles.Engine: Harley Davidson Buell 1200cc converted from Injection to carburetor.Ignition: Dual ignition system Harley Davison.Charging system: stock Harley Davidson Buell.Intake manifold: S&S.Carburetor: S&S Super E shortyExhaust: 2 in 2 freeflow, truckin' style, design & fabrication by Retro Classic CyclesTransmission5 speed Harley Davidson Buell.Gas tank: steel gas tank by Retro Classic Cycles.Front fender: NoneRear fender: NoneOil tank: oval steel oil tank by Retro Classic Cycles.Differential side cover: aluminim by Retro Classic cyclesFront suspension: Springer 4 inch over, chrome.Rear suspension: Kayaba shock, chrome springs, adjustable.Handlebar: Rabbit bar, by Retro Classic CyclesHand control: None, just simple classic push button for electric starter.Foot control: Kustom forwarder control, design & fabrication by Retro Classic CyclesFront wheel: spoke wheel, brakeless, 21 inchFront tires: Avon SpeedmasterRear Wheel: 16" x 4,5 inchRear Tires: Firestone white wallFront brake: None, brakeless.Rear brake: Stock brembo - Harley DavidsonHead light: El Cheappo 3,5 inch chrome.Tail light: 3 light El Cheappo.Battery: Yuasa dry batteryWiring system: design & build by Retro Classic CyclesColor: Candy red glitter,Painter: Danny Hacka - Solo.King & Queen comfort seat, design & build by Retro Classic Cycles(UDA)