Indonesia Automodified Sambangi Kota Batam

Metrotvnews.com, Batam: Kota Batam ditengarai adalah kota dengan teknologi otomotif yang tidak asing. Mengingat di kota ini banyak kendaraan yang beredar dan jenisnya cukup unik. Namun berbicara tentang event otomotif, Batam cukup jarang terdengar menggelar event-vent besar.



Tapi Indonesia Automodified (IAM) MBtech sambangi kota tersebut dan menggelar kompetisi modifikasi di Mega Mall Batam, Sabtu-Minggu 22-23 Juli akhir pekan lalu. Sebagai kawasan perdagangan bebas, seri IAM MBtech di kota Batam berlangsung menarik karena diisi banyak mobil CBU (completely built up) yang jarang ditemui di daerah-daerah lain di Indonesia.



Secara keseluruhan, IAM MBtech Batam, sebelumnya memprediksi jumlah peserta sebanyak 90 mobil modifikasi yang mengikuti pameran. Sementara untuk kompetisi audio mobil HIN Sound & Style yang diselenggarakan bekerja sama dengan CAN Indonesia.



Selain memamerkan mobil-mobil modifikasi terbaik maupun produk-produk aftermarket otomotif di tiap serinya, kompetisi modifikasi yang memperebutkan lebih dari 150 awards bergengsi tersebut, tetap menjadi urat nadi di setiap seri IAM termasuk di IAM MBtech Batam. Penilaian atas modifikasi didasarkan pada 7 sektor yang meliputi Exterior, Paint, Engine, Undercarriage, Interior, Car Audio&Video, serta Overall Presentation.



Mobil-mobil yang berhasil meraih awards, akan meraih poin ELITE, yang merupakan pengumpulan poin bersistem klasemen (championship). Poin ELITE bersifat akumulatif dari 21 seri penyelenggaraan IAM MBtech 2017 di Indonesia. Tujuannya untuk memperebutkan hadiah berupa uang tunai senilai equivalen USD1 untuk tiap poin yang dikumpulkan.

Selain dapat ditukarkan menjadi USD, Elite point yang berhasil dikumpulkan peserta juga dapat ditukarkan menjadi berbagai merchandise/produk menarik. Sebagai ilustrasi, dalam satu seri penyelenggaraan, sebuah mobil yang memiliki modifikasi ekstensif dapat mengumpulkan ratusan poin HIN ELITE, sehingga bila diakumulasikan, dapat terkumpul ribuan poin senilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.(UDA)