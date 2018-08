Ahli Mesin NASA Menangi Kontes Modifikasi Motor

Las Cruces: Seorang ahli mesin pada dasarnya adalah sama. Maka jika ada pria berprofesi sebagai ahli mesin NASA (National Aeronautics and Space Administration) dan membangun sebuah motor modifikasi, maka hal itu adalah wajar.



Tapi lebih menarik lagi jika ternyata motor karyanya justru memenangi kontes modifikasi. Ya, itulah yang dialami Alfredo Juarez, ahli mesin NASA dari Las Cruces, New Mexico, Amerika Serikat.



Pria satu ini meracik Indian Scout Bobber, dan memenangi kompetisi modifikasi, setelah melewati tiga tahap penilaian. Pria akbra disapa Fred ini jadi salah satu dari 100 peserta builder non profesional.

Dirinya lalu masuk 12 besar berdasarkan pilihan juri, yang terdiri dari builder profesional seperti Roland Sands, Satya Kraus, Jason Paul Michaels. Fred pun terpilih jadi pemenang pertama dengan hadiah 10.000 us dollar.Sedikit mengenai motor karya Fred, dirinya merakit Indian Scout bergenre bobber. Motor ini menonjolkan area mesin yang padat, dengan bodi minimalis, hanya tangki dan cover lampu depan saja.Warna hijau, hitam dan cokelat tembaga dominan pada motor ini, dan pilihan warna ini memberikan kesan klask. Karyanya ini pun dipadu dengan finishing yang apik, sehingga mampu memikat hati para juri.(UDA)