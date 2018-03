Gaya Sporty All New Toyota Rush Versi C.H_Design

Jakarta: Akun instagram C.H_Design kembali merilis hasil kreasinya. Kali ini mereka mengunggah beberapa gambar hasil karyanya untuk All New Toyota Rush. Mobil ini ditampilkan lebih sporty oleh C.H_Design. Bukan karena dijadikan mobil pick up seperti foto sebelumnya, melainkan pemberian aksen body kit.



"Ini dia Toyota Rush dengan custom body kit kreasi saya. Tema yang saya gunakan adalah sporty, gagah, serta aspek elegan. Beberapa bagian saya ubah adalah bumper depan dan belakang, side skirt custom, ukuran ban diperbesar, pelek ADV10, dan beberapa modifikasi lainnya," tulisnya di kolom caption akun instagramnya.



Dari tampilan depan jelas, desainer yang hobi dengan dunia otomotif ini memberikan bumper baru yang dilengkapi dengan body kit. Bagian foglamp pun hilang, berganti kisi-kisi udara yang membuatnya semakin sporty.

Sedangkan di bagian samping sudah terdapat side skirt. Pelek pun tampak membesar dengan model palang. Padahal untuk model aslinya, All New Rush menggunakan pelek berukukan 16 inci untuk varian G dan 17 inci untuk varian TRD.Bumper belakang juga mengalami sedikit polesan. Tampilannya diberikan aksen hitam di bagian kaca dan juga bagian bawah.Perlu diingat, bahwa gambar-gambar yang dihasilkan oleh C.H_Design adalah hasil visual digital. Tetapi bagi anda yang hendak melakukan memodifikasi All New Rush kesayangan anda, bisa coba gaya dari C.H_Design(UDA)