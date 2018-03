Harley-Davidson Iseng Racik Street Rod 750 Khusus Salju

Milwaukee: Harley-Davidson (H-D) Street Rod 750 merupakan motor bergaya cruiser. Dengan desain yang kompak, namun tetap mengusung mesin V-twin, motor ini cocok dijadikan teman riding di kota atau sejenak menjelajah jalur antar kota.



Tapi perusahaan berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat itu ingin keluar dari 'kodrat'. Mereka iseng meracik Street Rod 750 untuk bermain dan menjelajah di medan bersalju, dan inilah hasilnya.

Scoot Beck, Direktur Pemasaran H-D mengatakan kalau ide ini untuk merangsang orang untuk bermotor lewat sesuatu yang mengagumkan. Sebelumnya H-D juga sudah berpartisipasi pada Snow Hill Climb 2018."Sudah 115 tahun pengguna H-D mengekspresikan kebebasan mereka di jok motornya, kini saatnya keluar dari jalanan dan masuk di medan bersalju. Kami bisa balapan di atas es dan mendaki bukit salju, ini cara lain kami merangsang olahraga bermotor," katanya.Aaron Guardado dari Suicide Machine dipercaya membangun motor ini. Rangka dan mesin dari motor Street Rod tetap dipertahankan, Aaron mengubah kaki-kakinya agar bisa melaju diatas salju.Mereka menggunakan conversion kit dari Camso tipe DTS-129. Komponen ini dibuat khusus untuk dirt bike, bukan street bike atau motor yang diciptakan untuk jalanan aspal. Alhasil perlu sejumlah penyesuaian.Proyek dimulai dengan menyingkirkan lengan ayun, ban belakang dan suspensinya. Aaron lalu membuat pipa pegangan untuk terkoneksi dengan track unit, sebagai pengganti roda yang sudah disingkirkan.Pemasangan track unit pun tak mudah, karena as penggerak tak sejajar dengan as penggerak dari mesin Street Rod. Alhasil perlu ada penyesuaian lagi agar as track unit dan as dari mesin bisa satu garis lurus.Untuk bagian depan, roda dan sepakbor disingkirkan berganti papan ski. Suspensi dan segitiga bawaan motor tetap dipertahankan, meski perlu beberapa penyesuaian lagi.Tak hanya mengganti kaki-kaki saja, performa mesin juga ditingkatkan. Aaron memasang komponen dari Screamin Eagle seperti intake dan knalpot. Lalu kopling pakai otomatis buatan Rekluse agar lebih mudah dikendalikan saat digunakan dipermukaan salju.(UDA)