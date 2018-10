Ford Bronco Bernuansa Hot Rod Retro

Amerika Serikat: Mobil klasik memang selalau menarik untuk dimodifikasi. Seperti Ford Bronco produksi 1966 yang satu ini. Mobil dengan genre SUV ini sedang dipersiapkan untuk tampil di akang ajang tahunan industri aftermarket dan modifikasi mobil, Specialty Equipment Market Association (SEMA), digelar di Las Vegas, Amerika Serikat, akhir Oktober 2018.



Ide dasar pemilihan Bronco untuk dimodifikasi digagas oleh Maxlider Brothers Customs untuk menyoroti United Pacific’s replica body panels Bronco buatan 1966 hingga 1977, yang penggarapannya mengambil tema hot rod retro klasik, dengan restorasi mengembalikan ke kondisi aslinya serta mempertahankan penampilan klasiknya.

Tak hanya itu, untuk memberikan kenyaman, model ini mendapat custom suspension with Fox coilover shocks. SUV klasik ini juga memiliki bumper Bronco Graveyard, flare fender extender, dan papan power run.Sang tuner juga memasang lampu belakang LED dan ban 33-inci BF Goodrich KM2 yang didukung oleh rem cakram Wilwood. Tenaga disediakan oleh mesin V8 5.0 liter yang bersumber dari Ford Performance.Sayangnya tidak disebutkan tentang spesifikasi kinerja mesin, tetapi model ini telah dilengkapi dengan kit Broncos Coyote BC yang menambahkan dudukan engine baru, sistem pendinginan yang ditingkatkan, dan knalpot baru.Mesin dikawinkan dengan heavy duty 4R70W transmission and an Atlas 2 transfer case from Advance Adapters. Currie axle housings, Yukon differentials dan driveshafts baru.Meski penampilannya klasik, kabin Bronco dilengkapi dengan memiliki sentuhan modern seperti AC dan sistem audio dengan konektivitas Bluetooth. Sorotan lainnya termasuk kursi kulit kustom, rollbar empat titik dan alat pengukur baru. Ada juga loga 4x4 di konsol tengah. Termasuk dan kolom kemudi Flaming River yang mungkin memiliki fungsi miring.(UDA)