Auto Dynamic Suntik Tenaga BMW X5 Jadi Lebih Sangar

Jerman: Bagi Auto Dynamic melakukan modifikasi terhadap mobil baru bukan hal aneh lagi. Meski baru beberapa bulan diluncurkan, tuner asal Polandia itu langsung gatal dan tak sabar untuk merombak BMW X5 generasi keempat.



Tak tanggung-tanggung, perombakan yang dilakukan difokuskan pada bagian mesin, yang tujuannya untuk mendongkrak tenaga agara melebihi Lamborghini Urus.

Diketahui, tenaga X5 bersumber dari mesin V8 4.4 liter twin-turbo, dengan output 567 daya kuda dan torsi 553lb ft. Akselerasinya dari 0 hingga 100km per jam dalam 4,1 detik, serta kecepatan tertinggi yang dibatasi secara elektronik tembus di angka 250 km per jam.Dirasa belum cukup untuk mengalahkan Lamboghini Urus, sang tuner mengatur ulang ECU standar bawaan pabrik, menambahkan filter udara yang lebih besar, sistem pembuangan Akrapovic yang terbuat dari titanium, yang hasilnya diklaim memberikan tenaga lebih hingga 661 daya kuda dan torsi 649 lb-ft.Bahkan modifikasi yang dilakukan Auto Dynamics bisa membuat akselerasi X5 jauh lebih cepat, yakni dari 0 ke 100 km per jam bisa tembus dalam waktu 3,5 detik.Apa yang dilakukan Auto-Dynamics bisa terbilang cukup mengesankan, mengingat X5 memiliki bobot 2,4 ton. Jika dibandingkan bobot Lamborghini Huracan LP610-4 yang lebih ringan satu ton daripada X5, yang dapat berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam 3,2 detik.untuk menyempurnakan penampilannya, Auto-Dynamics memberikan sentuhan tampilan yang sangar bertema gelap dengan pemilihan warna satin black. Termasuk dengan pemasangan suspensi Hamann, bodi yang dipendekan bersama pemilihan satu set pelek berukuran 22 inci.(UDA)