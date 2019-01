Ford Bronco Eksotis ala Maxlider Brothers Customs

Amerika Serikat: Mobil ini dikembangkan sebagai ucapan terima kasih kepada Ford Motor Company karena mengumumkan bakal keharidan Bronco 2020. Maxlider Brothers Customs bekerja sama dengan MJR Industries membuat 'the most exotic Bronco ever created' atau Bronco paling eksotis yang pernah dibuat.



Dilaporkan Autoevolution, proyek ini dimulai dengan SUV Bronco lansiran 1966, dimana tenaganya dimuntahkan dari fitur mesin Coyote V8 supercharged, yang menghasilkan 670 tenaga kuda, dikawinkan transmisi manual enam kecepatan.

Mengenai proses modifikasi, Maxlider Brothers Customs memotong kendaraan donor menjadi dua untuk menambahkan sasis dan bodi 23 inci di tengah. Termasuk pemasangan jok untuk enam orang, dan pengaman belakang yang ditampilkan, bersama dengan pelapis jok dari bahan vinil yang terinspirasi sarung tangan dengan jahitan yang kontras.Untuk membuat tampilannya seperti sekarang, tak kurang dari USD250 ribu atau sekitar Rp3,5 miliar dana yang dihabiskan, dan lebih dari 4.000 jam kerja.Proyek ini melibatkan beberapa pemasok komponen mulai dari Roush, Fox Racing untuk peredam kejut, Wildhorses 4x4, Centech, MPT Custom Tunes, EPAS, Currie Industries, dan Yukon Gear & Axle.Menurut Autoevolution, berbeda dengan aslinya, Bronco 2020 akan menjadi evolusi dari Everest yang berpusat di Ranger, divisi mobil Australia yang dijual di Australia. Proporsi mid-size dan sasis body-on-frame akan dilengkapi dengan EcoBoost V6 2,7 liter Edge ST, dam manual tujuh percepatan.(UDA)