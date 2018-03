Limusin Ferrari Modena 360, Supercar Bergaya Unik

New York: Ragam cara dilakukan pemilik mobil agar tunggangannya tampil beda. Salah satunya Supercar Ferrari Modena 360 yang diubah menjadi sebuah limusin mewah, oleh sang pemilik yang tinggal di New York, Amerika Serikat (AS).



Menurut Carscoops, selain bodi yang memanjang, supercar keluaran 2003 berwarna kuning itu mendapat ubahan lain pada tampilan eksterior, seperti penggunaan pintu yang membuka berlawanan arah dan pemasangan sunroof.



Sementara di bagian interior, kabinnya menawarkan tempat duduk tujuh penumpang dan dilengkapi dengan fasilitas mewah, seperti TV layar datar, lampu pesta, jendela privasi, sound system baru dengan kombinasi trim kulit.

Untuk sektor dapur pacu, sang pemilik masih mengandalkan mesin aslinya yang diklaim bisa melesat dati posisi diam ke 100 km perjam dalam 4,5 detik, dengan kecepatan maksimum 295 km per jam. Namun untuk sebuah limusin performa tersbut diperkirakan akan berkurang, mengingat bobotnya memperngaruhi kinerja mesin.Ferrari tersebut juga diklaim masih memiliki mesin yang baik, hal itu diketahui dari angka yang ada di odometer baru menunjukan 51.179 kilometer.Kini sang pemilik mencoba menjualnya di e-Bay, dengan banderol harga yang ditawarkan USD100 ribu atau sekitar Rp1,3 miliar. Tertarik!.(UDA)