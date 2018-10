GSX150 Bandit, Touring Teman Satu Tujuan Start Hari Ini

Jakarta: Suzuki masih terus gencar melakukan promo produk terbarunya yakni GSX-S150 Bandit. Naked bike ini terus digenjot penjualannya, dan kali ini SIS melakukannya dengan cara melakukan touring Surabaya-Bandung bertema 'GSX150 Bandit, Touring Teman Satu Tujuan’



Jalur Surabaya-Bandung bakal pembuktian bagi para peserta guna mengeksplorasi seluruh keunggulan dari unit yang mengisi celah pasar di antara duo GSX-150 tersebut. Perjalanan ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari 22-25 Oktober mendatang, dengan jarak tempuh sekitar 1.000 km.

Yang menarik adalah, di touring kali ini juga melibatkan langsung bos Suzuki yang ikut jadi peserta touring. "Sesuai tema yang diangkat, turing ini untuk membentuk teman sejati guna menggapai satu tujuan inspiratif yaitu eksplorasi keindahan Indonesia dari sudut pandang bikers,” kata Asst to Department Head of Sales & Marketing 2W PT SIS, Mimuro Shunichi, di sela touring kepadadi Surabaya, 22 Oktober 2018.Suzuki menyediakan 20 unit seluruh varian warna yang tersedia. 5 unit GSX150 Bandit, 5 unit GSX150 Bandit modifikasi SGA (Suzuki Genuine Accecories), 5 unit modifikasi 7Gear, dan 5 unit cadangan. Mulai dari warna Metallic Matt Titanium Silver, Stronger Red Titanium Black, Brilliant White Aura Yellow hingga Titanium Black. Sepeda motor tersebut digunakan oleh 13 jurnalis dan 2 lady biker.Lebih lanjut BTL & Market Relation 2W Group Head PT SIS , Zulfikar Rafi Al Ghany menambahkan, alasan pemilihan rute Surabaya-Bandung, karena ingin mengekplorasi rute yg berbeda dengan konsep 'Road Less Traveled'. Yang berarti melintas rute yang jarang dilalui, namun sebenarnya memiliki keindahan pemandangan dan menantang."Dikombinasikan dengan jalur pantai selatan yang akan menjadi inspirasi bagi petualang bersepeda motor lainnya. Surabaya - Bandung dipilih sebagai pembeda dari arah rute touring yang biasanya dari jakarta ke keluar kota. Kita membuat lebih variatif," pungkas Ghany di acara yang sama.(UDA)