Piaggio Indonesia Gelar Event Unik #ColorsofVespa

Metrotvnews.com, Jakarta: Saat daya beli menurun karena pelambatan ekonomi agen pemegang merek (APM) sepeda motor menerapkan strategi khusus untuk menarik minat konsumen. Selain menghadirkan produk baru, beragam siasat penjualan pun dipersiapkan.



Menyusul peluncuran dua Vespa baru yang menyasar segmen anak muda, yakni Vespa LX dan Vespa S i-get 125 cc, Piaggio Indonesia mengumumkan kompetisi konten digital #ColorsofVespa bertajuk 'Show Your True Colors'. Kompetisi ini disebut bagian dari kampanye Vespa yang menegaskan sisi muda yang penuh warna dan perbedaan.



"Kompetisi Konten Digital #ColorsofVespa adalah sebuah wadah kesempatan yang unik bagi generasi muda dan para jiwa muda untuk terlibat, mengekspesikan dan menunjukan karya unik mereka bersama Vespa kepada dunia. Vespa adalah refleksi dari karakter setiap individu yang dinamis dan berjiwa muda," ucap Marketing Director Piaggio Indonesia, Andre Sanyoto, melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/4/2017).

Piaggio Indonesia menerangkan, jika pihaknya juga telah mengadakan serangkaian seminar kewirausahaan inspiratif di beberapa Universitas dan SMA di Jakarta, yang pertamakali diadakan di Auditorium Universitas Bina Nusantara, Kampus Alam Sutera.Menurut Andre, yang akan menjadi dewan juri sekaligus narasumber dalam kompetisi ini di antaranya jurnalis di bidang otomotif dan bintang TV Jujuk Margono, fotografer profesional dan pemilik Elders Company Heret Frasthio, serta artis dan pemilik ONX Studio Ronny Rahadian dan Perwakilan dari Piaggio Indonesia.Nantinya dewan juri akan memilih 4 pemenang, yaitu Best Photo, Best Video, Best Caption, Best Artwork dan satu pemenang Best of the Best. Satu pemenang beruntung bakal mendapatkan Vespa LX i-get 125cc terbaru dan kesempatan lainnya untuk memenangkan merchandise resmi Vespa, dan uang tunai hingga Rp15 juta. Kompetisi dimulai dari 10 April hingga 10 Juni 2017.Seolah ada kesepakatan bersama yang dibangun, pelaku bisnis khususnya APM sepeda motor seragam berpikir bahwa kehadiran produk baru bisa merangsang dan menghangatkan pasar. Seperti Suzuki yang telah lebih dulu menghadirkan motor barunya, yaitu GSX-R150 dan GSX-S150, dan Honda yang belum lama ini memperkenalkan All New Honda Scoopy.(UDA)