Yamaha Dulang 500 Lebih Pesanan Motor Baru Usai Pameran

Metrotvnews.com, Jakarta: Pameran otomotif skala besar kerap dimanfaatkan produsen yang bergelut dibidang otomotif untuk mendulang penjualan. Seperti halnya pada pameran yang baru usai akhir pekan lalu di Kemayoran, Jakarta.



PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meraup sukses besar, dengan mendulang lebih dari 500 pesanan motor baru. Dari keterangan resminya, capaian ini melebihi capaian pada pameran yang sama tahun lalu.

Sepeda motor Yamaha yang banyak dipesan seperti Aerox 155VVA, NMAX, All New R15 VVA, All New Vixion, Xabre, YZF-R25, MT25, MX King, Fino Grande, Fino Premium, Fino Sporty, Mio Z, Mio M3 AKS SSS, All New Soul GT AKS SSS serta motor-motor CBU Yamaha YZF-R1 dan YZF-R6.Selain itu, Aerox 155VVA dan All New R15 menjadi favorit pengunjung pameran di area test ride. Yamaha juga merilis All New Vixion dan All New Vixion R pada pameran 11 hari tersebut.Masih informasi dari Yamaha, rider Anggi Setiawan yang tahun ini mengikuti VR46 Riders Academy di Italia sudah tiba dan mengikuti cek medis. Ini syarat mutlak untuk mengikuti sekolah balapnya Valentino Rossi, yaitu VR46 Riders Academy “The Master Camp 3”.Di VR46 Riders Academy ini, Anggi ditemani Wahyu Rusmayadi, manajer tim Yamaha Racing Indonesia. Selain pemuda asal Palu, Sulawesi Tengah tersebut, cek medis juga dilakukan untuk rider lainnya, yaitu Peerapong Boonlert, Shota Ite, Muhammad Akid bin Aziz, Brandon Demmery dan Tomas Casas.(UDA)