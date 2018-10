Suzuki Sesuaikan Spek New GSX-R1000 ke Regulasi WSBK

Jerman: Selain memperkenalkan All New Katana, Suzuki juga menghadirkan New GSX-R1000. Superbike ini hadir dengan sejumlah ubahan yang mengikuti regulasi world superbike championship (WSBK).



Dikutip dari visordown, ada sejumlah ubahan yang dilakukan. Mulai dari desain hingga beberapa komponen mendapatkan revisi untuk hasil yang lebih baik.

Seperti contoh bagi poros swing arm mendapatkan penyesuaian. efeknya juga bagian knalpot juga direvisi ulang, lebih besar, dan diberikan kelir hitam.Pembaruan besar justru terjadi di selang pengereman. Hal itu diklaim mampu membuat salah satu sistem keselamatan ini berfungsi lebih baik dibandingkan tipe lamanya.Namun perbaikan selang pengereman hanya terjadi di model GSX-R1000R. Karena tipe GSX-R1000 masih mendapatkan selang pengereman seperti model sebelumnya.Fitur baru yang disematkan adalah quickshifter pada varian GSX. Suzuki optimis motor terbarunya ini mampu diterima secara global.Sayangnya untuk urusan dapur pacu masih menjadi misteri. Pabrikan asal Jepang ini masih merahasikan apakah ada perubahan di sektor mesin atau tidak untuk rival Honda CBR1000RR Fireblade dan Kawasaki ZX-10R tersebut.(UDA)