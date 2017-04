Paling Futuristik, Suzuki GSX-150 Seris Diganjar Otomotif Award

Metrotvnews.com, Jakarta: Sepeda motor sport Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150 meraih penghargaan Otomotif Award 2017. Kedua motor pabrikan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) itu dinilai mampu memberikan kepuasan penggunanya.



Penghargaan Best New Model diraih GSX-R150, sebagai produk yang dianggap menawarkan beragam hal baru dan menarik bagi konsumen Indonesia. Seperti design yang mengambil DNA dari GSX-RR MotoGP serta dikembangkan lewat proses wind tunnel, sehingga menghasilkan tampilan agresif dan sporty.

Termasuk penggunaan mesin double over head camshaft (DOHC) 150 cc, yang disebut berperforma tinggi, dan fitur-fitur pionir di kelasnya seperti keyless ignition system.Sementara GSX-S150 meraih penghargaan bBest Sport Naked 150 cc, yang dinilai menawarkan performa mesin yang baik, serta penggunaan teknologi dan utilitas, hingga harga jual yang memberikan keuntungan bagi konsumen. Tak hanya itu, sepeda motor bebek All New Satria F150 juga berhasil meraih penghargaan Best Hyper Cub dan Best Of The Best Cub.Sales & Department 2W Department Head SIS, Yohan Yahya mengatakan, kepuasan pelanggan merupakan indikator penting dan bisa menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan berbagai aktifitas, mulai dari menyajikan produk terbaik, layanan penjualan maupun purna jual, serta beragam kegiatan."Tahun ini sangat luar biasa bagi Suzuki di Indonesia, setelah melalui beragam aktivitas yang membuat kehebohan seperti pemecahan top speed GSX-R150 di Sentul, pemecahan rekor freestyle dan touring 1.500 km dari Jakarta menuju Surabaya. Kali ini Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150 didaulat meraih penghargaan Otomotif Award 2017," ucap Yohan dalam keterangan resminya.Meski begitu, bukan berarti Suzuki GSX-R150 bisa melenggang sendiri di pasar otomotif nasional, mengingat persaingan kelas motor sport fairing 150 cc sudah diisi oleh Honda All New CBR150R dan Yamaha All New R15.(UDA)